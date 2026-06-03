Trend
Galeri
Trend Magazin
Şok ayrılığın ardından "evlat acısı" çıktı! Sosyetenin ünlü isminden boşanma açıklaması: "Yuvamızı kurtaracağız"
Şok ayrılığın ardından "evlat acısı" çıktı! Sosyetenin ünlü isminden boşanma açıklaması: "Yuvamızı kurtaracağız"
Cemiyet ve magazin dünyasında yer yerinden oynayacak çarpıcı gelişmeler ardı ardına patladı! Evlat acısıyla sarsılıp boşanmanın eşiğine gelen ünlü ismin akıllara durgunluk veren "andropoz" itirafından, Arzum Onan'ın kıtalararası aşkındaki tutkulu Hawaii kaçamağına ve ölümden dönen efsane işletmecinin sahalara şoke eden dönüşüne kadar tüm sır perdelerini aralıyor...
Giriş Tarihi: 03.06.2026 06:54