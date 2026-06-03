Şok ayrılığın ardından "evlat acısı" çıktı! Sosyetenin ünlü isminden boşanma açıklaması: "Yuvamızı kurtaracağız"

Bu durum Sinan'ı çok etkiledi, psikolojisi bozuldu, tükenmişlik sendromuna kapıldı. Birlikte çift terapilerine gittik ve Sinan'ın yalnız kalması ve bu tükenmişlik halini atlatmasının en doğru yol olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine üç ay önce evden ayrıldı, yalnız kalacağı bir düzen kurduk. Sık sık gelip kızını görüyor ama yalnız yaşıyor."