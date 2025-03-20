SON DAKİKA: Bizimkiler dizisinin yıldızından acı haber! Usta oyuncu Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde canlandırdığı 'Hacer' karakteriyle hafızalara kazınan Küçüktepe, aynı zamanda Türk sinemasının pek çok unutulmaz yapımlarında da rol aldı. Perihan Abla ve Uğurlugiller gibi sevilen dizilerdeki performansıyla da büyük beğeni kazanan sanatçı, uzun yıllar boyunca başarılı projelerde yer alarak izleyicilerin gönlünde taht kurdu.