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SON DAKİKA: Bizimkiler dizisinin yıldızından acı haber! Usta oyuncu Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti

Bizimkiler dizisinin sevilen isimlerinden biri olan Filiz Küçüktepe, 75 yaşında hayata veda etti. Ocak ayında beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 20.03.2025 14:24 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:27
SON DAKİKA: Bizimkiler dizisinin yıldızından acı haber! Usta oyuncu Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde canlandırdığı 'Hacer' karakteriyle hafızalara kazınan Küçüktepe, aynı zamanda Türk sinemasının pek çok unutulmaz yapımlarında da rol aldı. Perihan Abla ve Uğurlugiller gibi sevilen dizilerdeki performansıyla da büyük beğeni kazanan sanatçı, uzun yıllar boyunca başarılı projelerde yer alarak izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

SON DAKİKA: Bizimkiler dizisinin yıldızından acı haber! Usta oyuncu Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti

Filiz Küçüktepe'nin vefatı sanat camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. Cenaze töreni 21 Mart Perşembe günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kurtköy Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda gerçekleştirilecek. Küçüktepe, annesinin yanına defnedilecek.

SON DAKİKA: Bizimkiler dizisinin yıldızından acı haber! Usta oyuncu Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti

FİLİZ KÜÇÜKTEPE KİMDİR?

19 Aralık 1949'da İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı, kariyerine 1965 yılında tiyatro ile başladı. Ardından sinema ve televizyona yönelen Küçüktepe, özellikle 1980'ler ve 1990'lar boyunca önemli yapımlarda yer aldı. Sahneye ve ekrana olan tutkusu ile sanat dünyasında derin izler bırakan oyuncu, unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazındı.