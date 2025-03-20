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SON DAKİKA: Bizimkiler dizisinin yıldızından acı haber! Usta oyuncu Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Bizimkiler dizisinin yıldızından acı haber! Usta oyuncu Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin sevilen isimlerinden biri olan Filiz Küçüktepe, 75 yaşında hayata veda etti. Ocak ayında beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Giriş Tarihi: 20.03.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:27