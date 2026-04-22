Trend Galeri Trend Magazin SON DAKİKA: Çocuklar Duymasın'ın yıldızından acı haber! Ferdi Atuner 82 yaşında hayatını kaybetti

SON DAKİKA: Çocuklar Duymasın'ın yıldızından acı haber! Ferdi Atuner 82 yaşında hayatını kaybetti

'Çocuklar Duymasın', 'Reyting Hamdi', 'En Son Babalar Duyar', 'Ayrılsak da Beraberiz' ve 'Çılgın Bediş' gibi dizilerle tanınan usta oyuncu Ferdi Atuner'den acı haber geldi. Ferdi Atuner 82 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar boyunca hem tiyatro hem televizyon projeleriyle izleyicinin gönlünde yer edinen Atuner'in kaybı, sevenlerini yasa boğdu.

Giriş Tarihi: 22.04.2026 14:05 Güncelleme Tarihi: 22.04.2026 14:25
Türk tiyatro ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Ferdi Atuner'den üzücü haber geldi.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçı, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Atuner'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Ferdi Atuner'in vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi bünyesinde de önemli çalışmalara imza atan Atuner, özellikle Olacak O Kadar programındaki performansıyla geniş kitleler tarafından tanındı.

Usta oyuncu; Çocuklar Duymasın, Reyting Hamdi, En Son Babalar Duyar, Ayrılsak da Beraberiz ve Çılgın Bediş gibi yapımlarda rol alarak izleyicinin hafızasında yer edindi. Aynı zamanda seslendirme sanatçılığıyla da sanat hayatını farklı alanlarda sürdürdü.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
