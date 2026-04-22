SON DAKİKA: Çocuklar Duymasın'ın yıldızından acı haber! Ferdi Atuner 82 yaşında hayatını kaybetti
'Çocuklar Duymasın', 'Reyting Hamdi', 'En Son Babalar Duyar', 'Ayrılsak da Beraberiz' ve 'Çılgın Bediş' gibi dizilerle tanınan usta oyuncu Ferdi Atuner'den acı haber geldi. Ferdi Atuner 82 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar boyunca hem tiyatro hem televizyon projeleriyle izleyicinin gönlünde yer edinen Atuner'in kaybı, sevenlerini yasa boğdu.
Giriş Tarihi: 22.04.2026 14:05
Güncelleme Tarihi: 22.04.2026 14:25