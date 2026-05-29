Trend Galeri Trend Magazin Son Dakika: Deniz Uğur Reha Muhtar’ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu: Dualarınızı esirgemeyin!

Son Dakika: Deniz Uğur Reha Muhtar’ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu: Dualarınızı esirgemeyin!

Son Dakika Magazin Haberleri: Ünlü oyuncu Deniz Uğur, bugün kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak üzen haberi duyurdu. Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın Bodrum'da hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Reha Muhtar'ın son sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 29.05.2026 23:14 Güncelleme Tarihi: 30.05.2026 00:44
Son Dakika: Deniz Uğur Reha Muhtar’ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu: Dualarınızı esirgemeyin!

Son Dakika: Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan üzen haber! 66 yaşındaki Reha Muhtar, sevenlerini korkuttu.

Son Dakika: Deniz Uğur Reha Muhtar’ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu: Dualarınızı esirgemeyin!

DENİZ UĞUR O HABERİ DUYURDU

Reha Muhtar'ın Bodrum'da rahatsızlandığı haberini eski hayat arkadaşı Deniz Uğur, duyurdu.

Son Dakika: Deniz Uğur Reha Muhtar’ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu: Dualarınızı esirgemeyin!

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Reha Muhtar'ın hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Son Dakika: Deniz Uğur Reha Muhtar’ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu: Dualarınızı esirgemeyin!

"HAYIRLI DUALARINIZI ESİRGEMEMENİZİ DİLİYORUZ"

Deniz Uğur paylaşımında, "Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'da hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Deniz Uğur Reha Muhtar’ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu: Dualarınızı esirgemeyin!

KALP YETMEZLİĞİ TEŞHİSİ KONULDU

Reha Muhtar'a kalp yetmezliği teşhisi konulduğu açıklandı.

Son Dakika: Deniz Uğur Reha Muhtar’ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu: Dualarınızı esirgemeyin!

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar (d. 21 Temmuz 1959, İstanbul), Türk televizyon programcısı, yorumcusu ve haber sunucusudur.

Aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni olan babasının Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmasından dolayı, kışları Ankara'da yazları ise İstanbul'da yaşadı. İlk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı.

1980 yılında gazeteciliğe başladı. 1981 yılında girdiği Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda, dış politika ve siyaset alanlarında muhabirlik yaptı. TRT'ye geçen Muhtar, Atina, Yunanistan'da TRT muhabiri olarak tanındı. Atina yıllarında Yunanistan briç şampiyonu oldu. 1991 yılında CNN International 'ın programı olan Crossfire 'ın benzeri "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başladı. 1993 yılında TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçti.

Son Dakika: Deniz Uğur Reha Muhtar’ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu: Dualarınızı esirgemeyin!

1994 yılında Kanal D'nin satılması üzerine Kanal D'den ayrıldı ve TRT'ye döndü. 1995 yılında TRT'den ayrılıp Star TV'ye geçse de kısa bir süre sonra bu kanaldan da ayrılıp Kanal D'ye döndü. 1996 yılında Kanal D'den tekrar ayrılıp Show TV'ye geçerek ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni oldu.

Son Dakika: Deniz Uğur Reha Muhtar’ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu: Dualarınızı esirgemeyin!

2000 yılında Akşam gazetesinde yazmaya başladı. 2002 yılında Show TV ve Akşam gazetesinden ayrılan Muhtar, Star TV'ye geri döndü. 2003 yılında Star TV'yi bırakan Muhtar, Star gazetesinde bir süre yazarlığa devam etse de aynı yıl içerisinde Star Medya Grubu'ndan ayrıldı.

2004 yılında atv'ye geçerek Akademi Türkiye jürisi oldu ve Sabah gazetesinde yazmaya başladı. 2006 yılında Ciner Medya Grubu'ndan ayrılan Reha Muhtar, Show TV'de Metin Uca ile beraber PişşTi adlı programını sundu. Ancak aynı yıl içerisinde programın bitmesiyle Show TV'den ayrılarak Vatan gazetesinde yazmaya başladı.

Son Dakika: Deniz Uğur Reha Muhtar’ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu: Dualarınızı esirgemeyin!

2007 yılında FOX'a geçerek Çapraz Ateş programını sunan Muhtar, aynı yıl programın bitmesiyle bu kanaldan ayrıldı. 3 kere Show TV'ye dönerek yarışma sunucusu oldu ve tekrar bu kanaldan ayrıldı. 2009 yılında CNN Türk'te "Çok Farklı" programını yaptıktan sonra Kanaltürk'te Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar ile "Son Kale" adlı programları yayınlandı.

Son Dakika: Deniz Uğur Reha Muhtar’ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu: Dualarınızı esirgemeyin!

2011 yılında Çok Farkı Kanaltürk'te program yapan Muhtar, bu kanaldan ayrıldı. Muhtar son olarak, 2016 yılı Kasım ayında da Vatan gazetesinden ayrıldı.

Son Dakika: Deniz Uğur Reha Muhtar’ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu: Dualarınızı esirgemeyin!

KİŞİSEL HAYATI

1983 yılında kendisi gibi gazeteci olan Selin Çağlayan'la olan evliliği beş yıl sürdü. 2000 yılında 4.5 milyon dolara Baltalimanı'nda yalı satın aldı. Bu durum dönemin medyasında eleştirildi. 2001 yılında Nilüfer ile başlayan ilişkisi 2003 yılında ikilinin yaptığı basın açıklamasıyla sona erdi. 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen'le olan ilişkisiyle magazin medyasında çokça yer aldı.

2008 yılında oyuncu Deniz Uğur'la olan ilişkisi 2010 yılında sona erdi. Reha Muhtar, Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın manevi babası olup, oyuncu Deniz Uğur'la olan ilişkisinden de 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunmaktadır.

#DENİZ UĞUR #BODRUM #REHA MUHTAR