Son Dakika: Deniz Uğur Reha Muhtar’ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu: Dualarınızı esirgemeyin!

Reha Muhtar (d. 21 Temmuz 1959, İstanbul), Türk televizyon programcısı, yorumcusu ve haber sunucusudur.

Aslen Kerküklü ve Irak Türkmeni olan babasının Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim elemanı olarak çalışmasından dolayı, kışları Ankara'da yazları ise İstanbul'da yaşadı. İlk orta ve liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı.

1980 yılında gazeteciliğe başladı. 1981 yılında girdiği Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda, dış politika ve siyaset alanlarında muhabirlik yaptı. TRT'ye geçen Muhtar, Atina, Yunanistan'da TRT muhabiri olarak tanındı. Atina yıllarında Yunanistan briç şampiyonu oldu. 1991 yılında CNN International 'ın programı olan Crossfire 'ın benzeri "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başladı. 1993 yılında TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçti.