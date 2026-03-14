SON DAKİKA: Kuzenlerim dizisinin Feridun’undan acı haber! Oyuncu Canberk Uçucu 57 yaşında hayatını kaybetti

Tiyatrocu Canberk Uçucu 27 Haziran 1969 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sanat hayatı boyunca Devlet Tiyatroları bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Canberk Uçucu, bir dönem Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini de yürüttü.

Kariyerine Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak devam eden Uçucu, tiyatro çalışmalarının yanı sıra çok sayıda seslendirme projesinde de yer aldı. Uçucu, meslektaşı Songül Öden ile evlilik yapmıştı.