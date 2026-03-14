SON DAKİKA: Kuzenlerim dizisinin Feridun'undan acı haber! Oyuncu Canberk Uçucu 57 yaşında hayatını kaybetti

Sanat camiasını üzen haber... Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu, geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Uçucu'nun ani vefatı, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere birçok kişiyi derin üzüntüye boğdu.

Giriş Tarihi: 14.03.2026 08:46 Güncelleme Tarihi: 14.03.2026 08:53
Kuzenlerim dizisinde hayat verdiği Feridun karakteriyle hafızalara kazınan Canberk Uçucu'dan acı haber geldi. Uçucu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

57 yaşında yaşamını yitiren oyuncunun vefatını yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, sosyal medya hesabından duyurdu.

Kopan paylaşımında, "Çok yıkıcı bir gün. Sabah Alinur Velidedeoğlu, akşamüstü İlber Ortaylı'nın üzücü haberlerinin ardından bir acı haber de Canberk Uçucu'dan geldi. Çok genç yaşta bir veda… Ne diyeceğimi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Uçucu'nun acı haberi sanat dünyasını derin üzüntüye boğdu. Canberk Uçucu'nun, usta oyuncu Ergun Uçucu'nun oğlu olduğu da ortaya çıktı.

CANBERK UÇUCU KİMDİR?

Tiyatrocu Canberk Uçucu 27 Haziran 1969 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sanat hayatı boyunca Devlet Tiyatroları bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Canberk Uçucu, bir dönem Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini de yürüttü.

Kariyerine Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak devam eden Uçucu, tiyatro çalışmalarının yanı sıra çok sayıda seslendirme projesinde de yer aldı. Uçucu, meslektaşı Songül Öden ile evlilik yapmıştı.