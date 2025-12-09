Trend Galeri Trend Magazin Son Dakika: Oyuncu Murat Cemcir hastaneden taburcu oldu!

Son Dakika: Ünlü oyuncu Murat Cemcir, 28 Kasım'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Birkaç gün yoğun bakımda tedavisi süren Murat Cemcir'den bugün sevindiren haber geldi. Ünlü oyuncu taburcu oldu.

Giriş Tarihi: 09.12.2025 20:17
'Düğün Dernek', 'İşler Güçler' ve 'Kardeş Payı' gibi projelerde rol alan başarılı oyuncu Murat Cemcir'den üzücü haber gelmişti. Ünlü oyuncunun iç kanama geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.

NORMAL ODAYA ALINMIŞTI

Yoğun bakımda tedavisi sona eren Cemcir, geçtiğimiz günlerde normal odaya alınmıştı.

BUGÜN YENİ BİR GELİŞME YAŞANDI

Cemcir'in gün geçtikçe toparlandığı ve yürümeye başladığı öğrenilmişti. Bugün oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ÜNLÜ OYUNCUDAN SEVİNDİREN HABER

Ünlü oyuncudan bugün sevindiren haber geldi.

HASTANEDEN TABURCU OLDU

Oyuncu Murat Cemcir, bugün hastaneden taburcu oldu.

NELER OLMUŞTU?

Geçtiğimiz çarşamba günü evinde rahatsızlanan 49 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncunun yoğun bakımda tedavisi sürdüğü öğrenilmişti.

İÇ KANAMA GEÇİRDİ

Öğrenilen bilgilere göre Murat Cemcir iç kanama geçirmişti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA: YOĞUN BAKIMDAN...

Oyuncu Murat Cemcir'in yoğun bakımda olduğu hastaneden açıklama gelmişti. Yapılan açıklamada, Cemcir için "Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı, yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor, tedavisi devam ediyor" ifadelerine yer vermişti.

NORMAL ODAYA ALINDI!

Tedaviye olumlu yanıt veren Cemcir'in yoğun bakımdan çıkarılmasının beklendiği bildirilmişti. Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan ünlü oyuncunun normal odaya alındığı öğrenilmişti.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ!
26 Kasım 2025, Çarşamba günü evinde rahatsızlanarak acil servise kaldırılan 49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Doktoru, ünlü oyuncu Cemcir'in sağlık durumuna yönelik şu bilgileri vermişti: "Murat Bey hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır.

Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup, kanama tekrarlamamıştır. Hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir."

"EVDE KANAMADAN DÜŞÜP BAYILIYOR"

Öte yandan tedavisi süren Murat Cemcir'in hastaneye kaldırılmadan önce evinde yaşadığı zorlu süreç, bir canlı yayın programında detaylarıyla anlatıldı. Sunucu Ece Erken, "Son dakika haber geldi. Evdeyken bağırsaklarında kanama oluyor ve düşüp bayılıyor. Yüzünde ve kafasında şişlik varmış. Doktorlar az daha bağırsaklarını alacaklarmış. Ama şükür gerek kalmamış. Bağırsakta baloncuk şeklindeki yaraların azması diyorlar." ifadelerini kullandı.