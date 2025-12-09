Son Dakika: Oyuncu Murat Cemcir hastaneden taburcu oldu!

"EVDE KANAMADAN DÜŞÜP BAYILIYOR"

Öte yandan tedavisi süren Murat Cemcir'in hastaneye kaldırılmadan önce evinde yaşadığı zorlu süreç, bir canlı yayın programında detaylarıyla anlatıldı. Sunucu Ece Erken, "Son dakika haber geldi. Evdeyken bağırsaklarında kanama oluyor ve düşüp bayılıyor. Yüzünde ve kafasında şişlik varmış. Doktorlar az daha bağırsaklarını alacaklarmış. Ama şükür gerek kalmamış. Bağırsakta baloncuk şeklindeki yaraların azması diyorlar." ifadelerini kullandı.