SON DAKİKA: Ünlü sanatçıdan acı haber! Mehmet Taneri 87 yaşında hayatını kaybetti
1960'lı ve 1970'li yıllarda müzik kariyeriyle büyük çıkış yakalayan Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Mehmet Taneri'den acı haber geldi. Taneri'nin vefat haberi sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Usta sanatçının ani ölümü, hayranlarını ve sevenlerini derin bir yasa boğdu. Acı haberi, yakın dostu Ali Kocatepe sosyal medya hesabından duyurarak kamuoyuna açıkladı.
Giriş Tarihi: 06.05.2026 10:45
Güncelleme Tarihi: 06.05.2026 10:50