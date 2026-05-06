SON DAKİKA: Ünlü sanatçıdan acı haber! Mehmet Taneri 87 yaşında hayatını kaybetti

1960'lı ve 1970'li yıllarda müzik kariyeriyle büyük çıkış yakalayan Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Mehmet Taneri'den acı haber geldi. Taneri'nin vefat haberi sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Usta sanatçının ani ölümü, hayranlarını ve sevenlerini derin bir yasa boğdu. Acı haberi, yakın dostu Ali Kocatepe sosyal medya hesabından duyurarak kamuoyuna açıkladı.

Giriş Tarihi: 06.05.2026 10:45 Güncelleme Tarihi: 06.05.2026 10:50
Türk pop müziğinin usta isimlerinden Mehmet Taneri'nin vefatı, sanat dünyasında derin bir üzüntüye yol açtı. 1960'lı ve 1970'li yıllarda müzik sahnesinde önemli bir çıkış yakalayan sanatçının ölüm haberi kısa sürede gündeme oturdu.

Acı haberi, yakın dostu Ali Kocatepe sosyal medya hesabından duyurdu.

"İKİ AİLE ÇOK YAKINDIK"

Kocatepe paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"60'ların sonlarında tanışmıştık Mehmet Taneri ile. 60' ve 70'lerin ünlü pop müzik sanatçılarımızdandı. 90'ların başlarında Sultanköy'de komşu olduk. Kızları Nükhet ve kızımız İlkyaz Kocatepe birlikte büyüdüler. İki aile çok yakındık. Bu akşam vefat haberini aldık. Başımız sağ olsun."

Müzik kariyerinin yanı sıra sinema projelerinde de yer alan 87 yaşındaki Taneri'nin vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

Taneri, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra sinema filmlerinde de yer alarak sanat dünyasında çok yönlü bir iz bırakmıştı. Hem sahnede hem de beyazperdede sergilediği performanslarla geniş bir hayran kitlesi kazanan usta sanatçı, uzun yıllar hafızalarda yer etmeyi başarmıştı.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör