SON DAKİKA: Zerrin Özer’in ablasından acı haber! Şarkıcı Tülay Özer 79 yaşında hayatını kaybetti!
SON DAKİKA: Zerrin Özer’in ablasından acı haber! Şarkıcı Tülay Özer 79 yaşında hayatını kaybetti!
'Büklüm Büklüm' ve 'İkimiz Bir Fidanız' gibi şarkılarıyla tanınan 70'li yılların unutulmaz sanatçılarından, güçlü sesiyle hafızalara kazınan Tülay Özer'den acı haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir diyaliz tedavisi gördüğü öğrenilen Özer'in vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.
Giriş Tarihi: 01.05.2026 11:41