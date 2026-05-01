SON DAKİKA: Zerrin Özer'in ablasından acı haber! Şarkıcı Tülay Özer 79 yaşında hayatını kaybetti!

'Büklüm Büklüm' ve 'İkimiz Bir Fidanız' gibi şarkılarıyla tanınan 70'li yılların unutulmaz sanatçılarından, güçlü sesiyle hafızalara kazınan Tülay Özer'den acı haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir diyaliz tedavisi gördüğü öğrenilen Özer'in vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Giriş Tarihi: 01.05.2026 11:41
'Büklüm Büklüm' ve 'İkimiz Bir Fidanız' gibi unutulmaz eserlerle gönüllerde taht kuran, 70'li yılların sevilen sanatçılarından Tülay Özer'den acı haber geldi. Zerrin Özer'in ablası olarak da bilinen usta sanatçı yaşamını yitirdi.

Özer'in vefatını müzik yapımcısı Hakan Eren, "Sabah kötü haber almak... Canım Tülay Özer ablamı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ne çok konser yaptık, ne anılarımız geride kaldı" sözleriyle duyurdu.

Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir diyaliz tedavisi gördüğü öğrenilen Özer'in vefatı, sanat camiasını ve sevenlerini derin bir yasa boğdu.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
