Son görevini yerine getirdi... Oyuncu Nilperi Şahinkaya annesini son yolculuğuna uğurladı!

Ünlü oyunsu sosyal medya hesabından acı bir haberi takipçileriyle paylaştı. 'SENSİZ NASIL YAPACAĞIM' Ünlü isim annesinin vefat ettiğini sevenlerine duyurdu. Annesiyle fotoğraf paylaşan Şahinkaya, 'Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim.' Ünlüy oyuncu sevenlerinden birçok başsağlığı mesajı aldı. SON GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ... Bugün annesini defneden ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı. Sanat dünyasından birçok isim Nilperi Şahinkaya'yı yalnız bırakmayarak destek verdi. Bu isimlerden biri de oldukça yakın arkadaş oldukları bilinen ünlü oyuncu Hande Erçel'di.