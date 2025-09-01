Trend Galeri Trend Magazin Son görevini yerine getirdi... Oyuncu Nilperi Şahinkaya annesini son yolculuğuna uğurladı!

Son görevini yerine getirdi... Oyuncu Nilperi Şahinkaya annesini son yolculuğuna uğurladı!

Annesi kaybettiğini sosyal medya üzerinden açıklayan oyuncu Nilperi Şahinkaya, bugün son görevini yerine getirdi. Annesini toprağa veren Şahinkaya gözyaşlarını tutamadı...

Giriş Tarihi: 01.09.2025 15:47 Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 15:49
Son görevini yerine getirdi... Oyuncu Nilperi Şahinkaya annesini son yolculuğuna uğurladı!

Ünlü oyunsu sosyal medya hesabından acı bir haberi takipçileriyle paylaştı.

Son görevini yerine getirdi... Oyuncu Nilperi Şahinkaya annesini son yolculuğuna uğurladı!

"SENSİZ NASIL YAPACAĞIM"

Ünlü isim annesinin vefat ettiğini sevenlerine duyurdu. Annesiyle fotoğraf paylaşan Şahinkaya, "Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim."

Son görevini yerine getirdi... Oyuncu Nilperi Şahinkaya annesini son yolculuğuna uğurladı!

Ünlüy oyuncu sevenlerinden birçok başsağlığı mesajı aldı.

Son görevini yerine getirdi... Oyuncu Nilperi Şahinkaya annesini son yolculuğuna uğurladı!

SON GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ...
Annesinin ölümüyle sarsılan Nilperi Şahinkaya, son görevini yerine getirdi.

Son görevini yerine getirdi... Oyuncu Nilperi Şahinkaya annesini son yolculuğuna uğurladı!

Bugün annesini defneden ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı.

Son görevini yerine getirdi... Oyuncu Nilperi Şahinkaya annesini son yolculuğuna uğurladı!

Sanat dünyasından birçok isim Nilperi Şahinkaya'yı yalnız bırakmayarak destek verdi.

Son görevini yerine getirdi... Oyuncu Nilperi Şahinkaya annesini son yolculuğuna uğurladı!

Bu isimlerden biri de oldukça yakın arkadaş oldukları bilinen ünlü oyuncu Hande Erçel'di.

Son görevini yerine getirdi... Oyuncu Nilperi Şahinkaya annesini son yolculuğuna uğurladı!