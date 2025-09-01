Son görevini yerine getirdi... Oyuncu Nilperi Şahinkaya annesini son yolculuğuna uğurladı!

"SENSİZ NASIL YAPACAĞIM"

Ünlü isim annesinin vefat ettiğini sevenlerine duyurdu. Annesiyle fotoğraf paylaşan Şahinkaya, "Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim."