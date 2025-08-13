Trend Galeri Trend Magazin Songül Karlı oğlu Efe Furkan'la paylaşım yaptı! O kareye yorum yağdı...

Geçirdiği estetik operasyonlarla gündem olan şarkıcı ve sunucu Songül Karlı bu sefer de oğlu Efe Furkan ile gündeme geldi! Sosyal medyada yaptığı paylaşıma adeta yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 13.08.2025 11:45 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 11:45
Daha önce "Hayatımda oğlumdan başka kimse yok, uzun bir süre de olmayacak. Hayatıma birisini alıp da başımı ağrıtamam, ben böyle iyiyim" diye konuşan Karlı, son paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Şimdilerde 19 yaşında bir delikanlı olan oğlu Efe Furkan ile paylaşımı kısa sürede takipçilerinden çokça yorum aldı.

Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun son halini görenler ise gözlerine inamadı.

İŞTE SON HALİ!
Songül Karlı ve oğlu Efe Furkan'ın fotoğrafı magazin gündeminde de geniş yankı uyandırdı.

SONGÜL KARLI- OĞLU EFE FURKAN GÜMÜŞ

Zaman zaman ünlü isimlerin çocukları gündeme geliyor. Hayranlarının yakından takip ettiği bu isimler aile yaşantılarıyla da gündeme geliyor. İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimler ve çocukları...

3 Nisan 2015 tarihinde hayata veda eden usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, 2019 senesinde kendisi gibi müzisyen olan Alper Kömürcü ile hayatını birleştirmişti.

Açar, Çocuk Esirgeme Kurumuna evlat edinme sürecine başvurdukları dönemde sürpriz bir şekilde hamile olduğunu öğrenince havalara uçmuştu.

Mutlu beraberlikleri süren Açar ile Kömürcü, 14 Aralık 2023'te Ömer Alp adını verdikleri oğullarına kavuşmuştu.

Sosyal medyayı aktif kullanan İpek Açar minik oğlu Ömer'in yer aldığı paylaşımları ile beğeni topluyor.

Son olarak anneliğin tadını çıkaran İpek Açar, kızı Aslı Gönül ve oğlu Ömer ile poz vermişti.

"ÜÇÜNÜZ DE ÇOK GÜZELSİNİZ"

49 yaşındaki ünlü ismin beğeni yağan paylaşımına, "Dünyanın en güzel fotoğrafı", "Üçünüz de çok güzelsiniz", "Maşallah" gibi yorumlar gelmişti. Son olarak oğluyla yaptığı paylaşım da adeta bunu kanıtlar nitelikte.

İŞTE O KARELER!
Oğlu Ömer ile poz veren İpek Açar takipçilerinden tam not almıştı.

"KARDEŞ GİBİSİNİZ"
Yıllara meydan okuyan İpek Açar'ın oğluyla olan fotoğraflarına pek çok takipiçisi de genç görünmesiyle ilgili yorumlar almıştı. Bir kullanıcı, "Maşallah kardeş gibisiniz" derken bir diğeri, "Canlarım benim, nasıl da gülüyor pamuk şeker" şeklinde yorum yapmıştı.

Öte yandan Aslı Gönül'ün duru güzelliği de sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

Hep beraber tatile giden ailenin yeni pozları kısa sürede gündem oldu. İpek Açar'ın oğlu ile paylaşımı ise büyük beğeni topladı.

ANNE-OĞUL TATİLDEN O KARELER!

Tatilin keyfini çıkaran minik Ömer ve İpek Açar'ın bu karesine takipçilerinden beğeni yağdı. "Bakmalara doyamıyorum", Allah bağışlasın, çok tatlı, çok da güler yüzlü" gibi övgü dolu yorumlar alan fotoğraflar kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü.

ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ'UN ÇOCUKLARI

2008-2015 yılları arasında evli kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un Kuzey ve Uzay adında iki çocukları bulunuyor.

Ünlü çift evlatları için sık sık bir araya geliyor.

Şıkel ve Altuğ sosyal medya hesaplarından çocuklarıyla eğlendiği anları yayınlamayı da ihmal etmiyor.

EBRU ŞALLI VE OĞLU BEREN TAN

5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet gördüğünü itiraf eden Ebru Şallı şu sıralar özel hayatıyla gündem düşmüyor. Deneyimli manken Ebru Şallı, sağlıklı yaşam ve pilates denince de akla ilk gelen isimlerden oluyor. Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın son hali sosyal medyaya damga vurdu.

Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan, şimdilerde yakışıklılığıyla adeta mankenlere taş çıkarıyor.

Mankenin "Berom" diye seslendiği oğlu, yakışıklılığıyla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Son olarak oğlu Beren ile Barselona'ya giden Ebru Şallı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü. Anne oğlun sosyal medya paylaşımları oldukça beğeniliyor.

2020 yılında oğlu Pars Tan'ı kaybederek evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, zor günleri büyük oğlu Beren ile atlatmıştı.

MİRAN VE EZMİRA KOCAMAN OLDU

Fatoş Yelliler'den 2021 yılında ihanet nedeniyle boşanan Berdan Mardini, sıkıntılı günlerini 2 evladı sayesinde atlatmıştı.