"Sonuna kadar" şarkısıyla fırtınalar koparmıştı! 90'ların unutulmaz sesi Ferdi Anıl Yarkın'ın son haline inanamayacaksınız...

90'lı yıllarda "Sonuna Kadar" ve "Üzülme" gibi hitleriyle gönüllere taht kuran Ferda Anıl Yarkın, Türk pop müziğinin en karakteristik seslerinden biri olarak hafızalara kazındı. Uzun süren sessizliğini bozan sanatçı, yıllar içindeki şaşırtıcı değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaşılan yeni görüntüleri, eski hayranları arasında büyük bir nostalji rüzgarı estirirken aynı zamanda tanınmakta güçlük çekilen son haliyle merak uyandırdı. Efsane ismin bu güncel karesi, 90'ların o büyüleyici ruhunu ve geçen zamanın izlerini bir kez daha tartışmaya açtı.

Giriş Tarihi: 09.05.2026 16:57 Güncelleme Tarihi: 09.05.2026 16:59
21 Ağustos 1970 doğumlu sanatçı, bestekâr Kamuran Yarkın'ın oğlu ve Yarkın Ritm Grubu'nun kurucusu olan ağabeyleriyle birlikte, müziğin tam kalbinde yetişti. Ailesinden gelen bu köklü sanat mirası, onun profesyonel yolculuğunun da temelini oluşturdu.

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü'nden aldığı akademik eğitimi pop dünyasına aktaran Yarkın, konservatuvar disiplinini duygusal ve modern melodilerle harmanlayarak kendine özgü bir tarz yarattı. Bu köklü müzik birikimi, onun eserlerindeki derinliğin ve teknik kalitenin en büyük kaynağı oldu.

Ferda Anıl Yarkın, 1993 yılında yayımladığı "Aşkın Yetmez" albümüyle çıkış yaptı. Ancak asıl patlamasını, 1996'da piyasaya sürdüğü "Sonuna Kadar" albümüyle yaşadı. Siyah kıyafetleri, sade ama etkileyici tarzı ve derin duygular barındıran sözleriyle dönemin en popüler erkek vokallerinden biri haline geldi.

Ancak 1999'da çıkan "Unuttum Sanma" albümü, deprem dönemine denk geldiği için beklenen ilgiyi görmedi ve sanatçı müzikten bir süre uzaklaştı.

İŞTE ÜNLÜ ŞARKICININ SON HALİ!

Yedi yıllık bir aranın ardından, 2006'da "Ayrılmayalım" albümüyle yeniden müzikseverlerle buluştu. Ardından televizyon projelerinde de yer alan sanatçı, "Şarkı Söylemek Lazım" ve "Korolar Çarpışıyor" gibi yarışma programlarında jüri ve koro şefi olarak ekranlara geldi.

Geçtiğimiz yıllarda Metin Özülkü, Eda Özülkü ve Yeşim Salkım ile birlikte kurduğu "Çılgınlar Kulübü" projesiyle yeniden sahnelerde boy gösteren Yarkın, 2019 yazında "Aramadın Aylardır" şarkısıyla nostalji rüzgârı estirmişti.

Bugün hâlâ sahne çalışmalarına ve stüdyo projelerine devam eden Ferda Anıl Yarkın'ın son hali, hayranlarını şaşkına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan yeni fotoğrafları, "Yıllar ona zarafet katmış" ve "O sen misin, inanamadık!" yorumlarıyla gündem oldu. 90'ların romantik sesi Ferda Anıl Yarkın, zamana meydan okuyan duruşuyla hâlâ kalplerde özel bir yer tutuyor.

TÜRKİYE'NİN BAMBİ'Sİ BURÇİN ORHON'U GÖRDÜNÜZ MÜ?

Türk dans ve sahne sanatlarının önemli isimlerinden Burçin Orhon, uzun yıllardır hem dans dünyasında hem de oyunculuk kariyerinde adından söz ettiriyor. 17 Mart 1962 doğumlu olan Orhon, İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve sanata olan ilgisi çok küçük yaşlarda başlamıştır.

KÜÇÜK YAŞTA BAŞLAYAN BALE EĞİTİMİ

Burçin Orhon, sadece 3,5 yaşındayken klasik bale eğitimine başlamıştır. Dansa olan tutkusu, ilerleyen yıllarda onun profesyonel bir sanatçı olarak yetişmesine olanak tanımıştır.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na devam ederek sahne sanatlarındaki bilgisini derinleştirmiştir. Mezuniyetinin ardından Devlet Balesi'nde görev almış ve Türk dans dünyasında adını sağlam bir şekilde duyurmuştur.

Orhon'un özel hayatı da sanat kariyeri kadar ilgi çekicidir. 22 yaşındayken İrlandalı şarkıcı Johnny Logan ile uzun soluklu bir ilişki yaşamıştır. Bu ilişkiden 1988 yılında Ece Robyn adını verdiği bir kızı dünyaya gelmiştir.

Daha sonra 23 Aralık 1995'te Türk oyuncu Süheyl Uygur ile evlenmiş ve çiftin Lara Zeynep ve Ayşe Alkış adında iki kızı olmuştur. Orhon, hem iş hem de özel hayatında dengeli bir yaşam sürdürmeyi başarmıştır.

2007 yılında Burçin Orhon, kendi adını taşıyan "Burçin Orhon Dans Akademisi"ni açarak öğrenci yetiştirmeye başlamıştır.

Dans akademisi, genç yeteneklerin yetişmesinde önemli bir merkez haline gelmiş ve Orhon, eğitmen olarak tecrübelerini yeni nesillerle paylaşmıştır. Akademi, klasik baleden modern dansa kadar geniş bir yelpazede eğitim vermektedir.

SAĞLIK MÜCADELESİ VE MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI

Son yıllarda çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Orhon, kilolarıyla da dikkat çekmiştir. Ağırlığı 106 kiloya kadar çıkan sanatçı, mide küçültme ameliyatı olmaya karar vermiştir.

Ameliyat sonrası 23 kilo veren Burçin Orhon, sosyal medya üzerinden eski ve yeni halini paylaşmış ve "O kadar kilonuz yoktu canım, boşuna ameliyat oldunuz diyenlere selam olsun" diyerek takipçileriyle deneyimlerini samimi bir şekilde paylaşmıştır. Bu paylaşım, birçok kişi tarafından büyük ilgi görmüştür.

İŞTE SON HALİ: ALZHEİMER TEŞHİSİ VE KUŞADASI'NDA YAŞAM

Geçtiğimiz yıllarda Alzheimer başlangıcı teşhisi konulan Burçin Orhon, bu süreçte Kuşadası'nda inzivaya çekilmiştir. Ancak sosyal medya üzerinden takipçileriyle iletişimi kesmeyen Orhon, yaşamına dair paylaşımlarda bulunmaya devam etmektedir. Sanatçı, hem sağlık mücadelesini hem de hayatındaki gelişmeleri takipçileriyle paylaşarak, onlara ilham vermeye devam ediyor.

Burçin Orhon, hem dans hem de oyunculuk kariyerindeki başarılarıyla Türk sahne sanatlarının önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Hayatını sanata adayan Orhon, aynı zamanda kişisel mücadeleleri ve samimi paylaşımlarıyla da takipçilerine ilham kaynağı oluyor. Sanatçı, Burçin Orhon Dans Akademisi ile yeni nesillere dansı sevdirmeye ve sanatın önemini aktarmaya devam ediyor.

90'LARIN FAVORİ MANKENİ MERVE İLDENİZ'İN SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

90'lı yılların en başarılı mankenlerinden biri olan Merve İldeniz, mesleği bıraktığı 20 yılın ardından Bodrum'da sakin bir hayat sürüyor. Bir döneme damga vuran İldeniz'in son hali büyük ilgi gördü. İşte bir yıldızın değişimi…

PODYUMDAN BODRUM'A UZANAN YOL

1980'lerden 1990'lara geçiş döneminde modellik sektörü hızla büyüyordu ve Merve İldeniz, podyumların en çok tercih edilen isimlerinden biri oldu.

Önemli defilelerde ve tanınmış moda etkinliklerinde adı sıkça ön plana çıktı. Ancak İldeniz, iş hayatının yoğun temposu ve kişisel tercihleri nedeniyle kariyerine son vermeye karar verdi.

"Hayatım tatilsiz, çalışarak geçti. Artık daha sakin bir hayat istedim" diyen İldeniz, İstanbul yerine Güney'de bir bölgede huzurlu bir yaşam sürmeyi tercih etti. Bodrum'da köy hayatını benimseyen eski manken, kariyerinden pişmanlık duymadığını da vurguladı.

YURT DIŞI ZİYARETLERİ VE KIZIYLA BULUŞMA: İŞTE SON HALİ!

Merve İldeniz'in kızı Leyla Önal, yurt dışında mankenlik yapıyor ve Amsterdam Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi alıyor. İldeniz, yılın belli dönemlerinde kızını ziyaret etmek için Hollanda'ya gidiyor.

MANKENLİK KARİYERİNE DAİR ANILAR

İldeniz, modellik kariyerine başlangıcını, "Marmara Üniversitesi'nde İngilizce İşletme Bölümü'nde okurken harçlık için bu işe başladım.

Okul bitince ise karar vermem gerekti" sözleriyle anlattı. Kariyerinin yükseliş döneminde önemli ajanslarla çalıştı ve kısa sürede tanınan bir isim haline geldi.