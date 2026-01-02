Trend
Sosyal medya dedektifleri affetmedi! Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk yılbaşı gecesi yakayı böyle ele verdiler!
Aşk iddiaları ile gündemde olan Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk, söylentilerle magazin gündemine bomba bir giriş yapmıştı. Aşk iddiaları karşısında sessiz kalan ikilinin sosyal medyada yayılan bir fotoğraf ile yılbaşını beraber geçirdikleri ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.01.2026 11:40
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 11:57