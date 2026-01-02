Trend Galeri Trend Magazin Sosyal medya dedektifleri affetmedi! Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk yılbaşı gecesi yakayı böyle ele verdiler!

Sosyal medya dedektifleri affetmedi! Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk yılbaşı gecesi yakayı böyle ele verdiler!

Aşk iddiaları ile gündemde olan Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk, söylentilerle magazin gündemine bomba bir giriş yapmıştı. Aşk iddiaları karşısında sessiz kalan ikilinin sosyal medyada yayılan bir fotoğraf ile yılbaşını beraber geçirdikleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.01.2026 11:40 Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 11:57
Hande Erçel'le yollarını ayırmasının ardından Hakan Sabancı'nın adı, magazin dünyasında ve sosyal medyada peş peşe farklı isimlerle anılmaya başlamıştı.

Ayrılık sonrası önce sosyal medya fenomeni Ecem Oltulu ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmiş, ardından Tuba Büyüküstün'ün bir paylaşımına bıraktığı beğeni dikkat çekmişti. Daha sonra DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisiyle birlikte görüntülenmesi magazin sayfalarında yer almıştı.

Aralık ayının başlarında Naz Şahin'le birkaç kez aynı mekanlarda görülmesiyle yeni söylentilerin odağına yerleşen Hakan Sabancı, son olarak ünlü bir oyuncuyla aşk yaşadığı iddiasıyla yeniden gündeme gelmişti.

Snob Magazin'in özel haberine göre Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı'nın iki haftadır oyuncu Rabia Soytürk ile flört ettiği öne sürülmüştü.

Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk iddialara karşı sessizliğini korumayı seçse de, sosyal medyada hızla yayılan o fotoğraf magazin gündemine bomba gibi düştü.

YILBAŞINA BERABER Mİ GİRDİLER?

İkili hakkında şimdi ise yeni ve dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada paylaşılan bir masa fotoğrafında, Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk'ün isimlerinin yan yana yer alması, "Yeni yıla birlikte girdiler" yorumlarına neden oldu.

PEKİ CEMİYET DÜNYASININ ÜNLÜ İSMİ HAKAN SABANCI KİMDİR?

Türkiye'nin en çok konuşulan sosyetik isimlerinden biri olan Hakan Sabancı, hem iş dünyasındaki konumu hem de magazin gündeminden düşmeyen özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Özellikle ünlü oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı ilişki sonrası yeniden gündemin merkezine oturan Sabancı, sadece Sabancı soyadının değil, kendi yaşam tarzının da medyatik bir figürü olduğunu kanıtladı.

İstanbul'da doğup büyüyen Sabancı, köklü Sabancı ailesinin genç temsilcilerinden biri olmasıyla biliniyor.

İş dünyasına adım atması pek çok kişi için sürpriz olmasa da, Hakan Sabancı özellikle turizm sektörüne ilgisiyle öne çıkıyor. Amerika'da ekonomi eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönen Sabancı, aile şirketlerinde görev aldı ancak kamuoyunda daha çok lüks yaşam tarzı ve sosyal çevresiyle dikkat çekiyor.