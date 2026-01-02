Sosyal medya dedektifleri affetmedi! Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk yılbaşı gecesi yakayı böyle ele verdiler!

İş dünyasına adım atması pek çok kişi için sürpriz olmasa da, Hakan Sabancı özellikle turizm sektörüne ilgisiyle öne çıkıyor. Amerika'da ekonomi eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye dönen Sabancı, aile şirketlerinde görev aldı ancak kamuoyunda daha çok lüks yaşam tarzı ve sosyal çevresiyle dikkat çekiyor.