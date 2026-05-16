Sosyal medyada yer yerinden oynadı! Ünlü çiftin Özbekistan'daki düğününden ilk kareler geldi!

Yulduz Tajabova ile uzun zamandır birlikte olan Emre Kıvılcım, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini ciddiye bindirmek için yıldırım hızıyla nişanın 2 gün ardından da nikah yapmıştı. Son olarak ünlü çift mutluluklarını Özbekistan'da gerçekleştirdikleri düğünleri ile taçlandırdı.

Giriş Tarihi: 16.05.2026 12:42 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 12:45
Ünlü oyuncu Emre Kıvılcım ve bir süredir aşk yaşadığı Yulduz Rajabova'nın, geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandıklarını duyurmuşlardı.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTILAR

Ünlü çift, 15 Şubat tarihinde evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

NİŞANLANDILAR

İkili, aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı.

İŞTE ÜNLÜ ÇİFTİN NİŞANINDAN İLK KARE YAYINLANMIŞTI!

NİŞANDAN 2 GÜN SONRA NİKAH MASASINA OTURMUŞLARDI!

Nişan ve nikah arasındaki süreyi kısa tutan çiftin 17 Şubat tarihinde aile arasında düzenlenen sade bir törenle nikah kıydığı öğrenilmişti. Samimi atmosferde gerçekleştirilen tören, ikilinin sevenleri tarafından da ilgiyle karşılanmıştı.

ÖZBEKİSTAN'DA DÜĞÜN YAPTILAR!

Oyuncu çift Emre Kıvılcım ile Yulduz Rajabova, nikahın ardından birlikteliklerini son olarak Özbekistan'da gerçekleştirdikleri düğün ile taçlandırdılar.

DÜĞÜNDEN İLK KARELER YAYINLANDI!

Emre Kıvılcım sosyal medya hesabından düğüne ait ilk kareleri paylaşarak kısa sürede magazin gündemine ilk sıradan giriş yaptı.

PEKİ EVLİ OLAN ÇİFTLERİN NASIL TANIŞTIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Aşk temalı şarkılarıyla uzun yıllardır Türk pop müziğinde kendine sağlam bir yer edinen Gökhan Türkmen, bu kez müziğiyle değil, özel hayatına dair anlattıklarıyla gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı, katıldığı bir programda eşi Sinem Aksoy'la tanışma sürecini ve yıllara yayılan ilişkilerinin bilinmeyen detaylarını paylaştı.

2014 yılında yayımladığı 'Çatı Katı' şarkısıyla kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Türkmen, aynı yıl Sinem Aksoy'la evlenmişti. Özel yaşamını kameralardan uzak tutmayı tercih eden sanatçı, bu evlilikten Nil Rona ve Leyla Ada adını verdikleri iki kız çocuğu sahibi oldu. Çift, çocuklarını bugüne kadar magazinden özellikle uzak tuttu.

AŞKLARI LİSE SIRALARINA DAYANIYOR!

Türkmen, yer aldığı bir YouTube programında Sinem Aksoy'la tanışmalarının lise yıllarına dayandığını söyledi. Eşini ilk kez lise birinci sınıfta gördüğünü belirten sanatçı, o dönemde bir yakınlık hissettiğini ancak bunun bir aşk olmadığını ifade etti.

DOSTLUKLARI ZARAR GÖRMESİN DİYE SUSMUŞ...

İkilinin ilişkisi, lise ikinci sınıfta aynı sınıfta olmalarıyla derinleşti. Yan yana oturduklarını ve iyi bir arkadaşlık kurduklarını anlatan Türkmen, derslerde yazılan notların zamanla ortak bir günlüğe dönüştüğünü söyledi. Bu süreçte Sinem Aksoy'a karşı duygularının değiştiğini fark ettiğini belirten sanatçı, arkadaşlıklarının zarar görmemesi için uzun süre bu duyguları dile getirmediğini de ekledi.

"BİR GÜN EVLENİRSEM SİNEM GİBİ BİRİYLE EVLENİRİM"

Liseden mezun olduktan sonra da bu hislerin devam ettiğini söyleyen Türkmen, o dönemde ailesiyle yaptığı bir konuşmayı da paylaştı. Ablasına, "Bir gün evlenirsem Sinem gibi zeki, güzel ve komik biriyle evlenirim" dediğini anlattı.

TEK TELEFON HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ!

Ancak çiftin yolları bir süreliğine ayrıldı. Yaklaşık iki-üç yıl boyunca görüşmeyen ikili, Sinem Aksoy'un yıllar sonra 'Çatı Katı' klibini izleyip Gökhan Türkmen'i aramasıyla yeniden iletişim kurdu.

"YILLARDIR GÖRÜŞMEYEN İKİ İNSAN GİBİ BİRBİRİMİZE SARILDIK"

Bu görüşmenin ardından bir albüm kutlama yemeğinde bir araya gelen çift, o gecenin hayatlarını değiştirdiğini dile getirdi. Öyle ki Türkmen o anları, "Sanki yıllardır görüşmeyen iki insan gibi birbirimize sarıldık" sözleriyle anlattı...

Türkmen, o akşamdan sonra ilişkilerinin hızla ilerlediğini ve eşine 'evlenelim' dediğini dile getirdi. Sinem Aksoy'un cevabı ise hiç tereddütsüz 'Tamam' olmuş... Çift, bu buluşmadan yaklaşık altı ay sonra evlendi.

Bugün iki çocuklu bir aile olan Gökhan Türkmen ve Sinem Aksoy çifti, sanatçının ifadesiyle "Birbirimiz için yaratıldığımızı düşünüyorum" diyerek aşklarına devam ediyor...

AŞK FİLMLERİNİ ARATMAYAN BİR BAŞKA TANIŞMA HİKAYESİ: GUPSE ÖZAY- BARIŞ ARDUÇ...

Gupse Özay ve Barış Arduç'un aşkı, sinema severlerin yakından tanıdığı bir hikaye. İkili, 2014 yılında vizyona giren ve Gupse Özay'ın Zeliha karakterini canlandırdığı Deliha filminde set arkadaşı olmuştu.

DOSTLUK AŞKA DÖNÜŞTÜ...

Film boyunca birbirlerine yakınlaşan çiftin dostlukları, kısa sürede aşka dönüştü. Ünlü oyuncular, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşadı ve 2020 yılında evlilik kararı alarak nikah masasına oturdu. Çiftin 2022 yılında Jan Asya adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi.

PEKİ BU AŞKIN TOHUMLARI NASIL FİLİZLENDİ?

Gupse Özay, katıldığı bir programda eşiyle tanışmalarının perde arkasını paylaştı. Set ortamının samimi ve eğlenceli bir yapıya sahip olduğunu belirten Özay, Barış Arduç'a olan ilgisinin temelinde mizah anlayışlarının uyumlu olmasının yattığını söyledi.

"BENİ ASIL ÇEKEN..."

"Barış çok yakışıklıydı, ama beni asıl çeken aramızdaki espiri uyumuydu" ifadelerini kullanan Özay, bu denge sayesinde aşklarının filizlendiğini anlattı.

Film setinde başlayan arkadaşlıkları, uzun soluklu bir ilişkiye ve evliliğe dönüşen bu ünlü çift, hakkındaki ayrılık söylentilerine rağmen birbirlerinden kopmadı.

Gupse Özay ve Barış Arduç, aşklarını özel tutmayı tercih ederek medyada gereksiz konuşmalardan uzak durmayı başardı. İkili şimdilerin en beğenilen çiftleri arasında yer almaya devam ediyor...

Günümüzden biraz geçmişe dönecek olursak, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in Selim Soydan'a olan aşkını ve tanışma hikayesini biliyor musunuz?

Türk sinemasının unutulmaz filmlerine damga vuran, zarafeti ve sıcak tavrıyla izleyicinin kalbinde özel bir yer edinen usta oyuncu Hülya Koçyiğit, yıllar geçse de güzelliği ve duru duruşuyla hayranlarından tam not almaya devam ediyor.

Türk sinemasının "dört yapraklı yoncası"nın en parlak yıldızlarından Hülya Koçyiğit, oyunculuk kariyerindeki başarılarının yanı sıra kızı Gülşah Soydan Alkoçlar'dan olan iki torunu ve onların aileleriyle birlikte büyüyen, sıcak ve kalabalık bir aile hayatının mutluluğunu yaşıyor.