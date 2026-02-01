Sosyal medyanın fenomen ismi ’Kuruluş Orhan’ kadrosunda!

Sosyal medyada Yerinde Tarih hesabıyla tarihi ve güncel olayları özgün anlatımıyla geniş kitlelere ulaştıran Halil İbrahim Göker, dizide Nasuh Çelebi karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Göker, yakın zamanda da TikTok platformu tarafından düzenlenen Fanların Favorisi 2025 Ödül Töreni'nde "En Faydalı İçerik Üreticisi" ödülüne layık görülmüştü.

BAŞKA BİR DÜNYADAN FARKLI BİR SES: NASUH ÇELEBİ

Gezmiş, görmüş, farklı coğrafyalardan bilgi ve tecrübe toplamış bir seyyah, bir mimar ve bir akıl adamı olan Nasuh Çelebi, Sultan Orhan'ın yalnızca bir yol arkadaşı değil, devlet aklına katkı sunan şehirleri ve düzeni şekillerinden bir figür olarak karşımıza çıkacak.