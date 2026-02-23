Sosyete ünlü iş adamının kızını konuşuyor! Olay çıkarıp verdiği bahşişi geri almış!

TEK CELSEDE BOŞANDI

Maalesef yeni yılda da mutsuz evlilik ve boşanma haberleri hız kesmeden devam ediyor. Yine herkesi şaşırtacak bir boşanma haberim var! Sosyal medyadan sık sık mutluluk pozlarını paylaşan tasarımcı Aslı Sipahi ile işadamı Ali Hacısüleymanoğlu'nun evliliği de tek celsede bitti. 10 aylık flörtün ardından 2022'de evlenen çift, cuma günü anlaşmalı olarak boşandı. Her seferinde eşi ile mutluluk pozlarını paylaşan Aslı Hanım, bu kez boşanma avukatı Sibel Engin ile adliye çıkışında çektirdiği fotoğrafı paylaştı. İkisinin de yolu açık olsun.