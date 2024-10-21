Sosyetede skandal! ‘Bebeğimin babası Raif Dinçkök’

Şimdilerde sosyete kulisleri acayip bir dedikodu ile çalkalanıyor! Konuşulanlara göre, önceki yıl boşandığı 19 yıllık eşi Esra Tümen'den biri 15, diğeri 18 yaşında iki oğlu olan Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Dinçkök, bir kez daha baba olacakmış! Daha doğrusu, geçtiğimiz aylarda aşk yaşadığı sanatçı sevgilisi nam-ı değer (Sevicy) Sevinç Yıldız öyle iddia ediyormuş!