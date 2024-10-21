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Sosyetede skandal! ‘Bebeğimin babası Raif Dinçkök

Ünlü işadamı Raif Dinçkök, çağdaş sanatçı Sevinç Yıldız ile bir süre aşk yaşamıştı. Dinçkök ile ayrılıp sırra kadem basan Yıldız, hamile olarak ortaya çıktı. Yıldız, arkadaşlarına bebeğin babasının Dinçkök olduğunu söyledi.

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 21.10.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 06:45
Sosyetede skandal! ‘Bebeğimin babası Raif Dinçkök’

Şimdilerde sosyete kulisleri acayip bir dedikodu ile çalkalanıyor! Konuşulanlara göre, önceki yıl boşandığı 19 yıllık eşi Esra Tümen'den biri 15, diğeri 18 yaşında iki oğlu olan Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Dinçkök, bir kez daha baba olacakmış! Daha doğrusu, geçtiğimiz aylarda aşk yaşadığı sanatçı sevgilisi nam-ı değer (Sevicy) Sevinç Yıldız öyle iddia ediyormuş!

Sosyetede skandal! ‘Bebeğimin babası Raif Dinçkök’

Sosyal medya hesabından en son 3 Şubat'ta kendi fotoğrafının olduğu bir paylaşım yapan Sevinç Hanım sonrasında sırra kadem basmıştı! Ta ki Raif Bey'in doğum günü olan 21 Eylül'e kadar.

Sosyetede skandal! ‘Bebeğimin babası Raif Dinçkök’

21 Eylül'de de yukarıda gördüğünüz karnı burnunda olan fotoğrafını paylaşmış! Raif Dinçkök'ün arkadaşlarına da, bebeğin Raif Bey'den olduğunu söylüyormuş.

Sosyetede skandal! ‘Bebeğimin babası Raif Dinçkök’

Raif Bey cephesinden gelen bilgiler ise, Raif Bey'in bu iddiayı kabul etmediği yönünde. Anlaşılan o ki, sosyete yakında bir 'istenmeyen çocuk' olayıyla daha çalkalanacak.

Sosyetede skandal! ‘Bebeğimin babası Raif Dinçkök’

Sevinç Hanım, böyle bir iddiada bulunduğuna göre doğum yaptıktan sonra olayı mahkemeye taşıyıp DNA testi isteyecektir. Bakalım olaylar nasıl gelişecek, bekleyip göreceğiz.

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