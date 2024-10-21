Sosyetede skandal! ‘Bebeğimin babası Raif Dinçkök’

Şimdilerde sosyete kulisleri acayip bir dedikodu ile çalkalanıyor! Konuşulanlara göre, önceki yıl boşandığı 19 yıllık eşi Esra Tümen'den biri 15, diğeri 18 yaşında iki oğlu olan Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Raif Dinçkök, bir kez daha baba olacakmış! Daha doğrusu, geçtiğimiz aylarda aşk yaşadığı sanatçı sevgilisi nam-ı değer (Sevicy) Sevinç Yıldız öyle iddia ediyormuş! Sosyal medya hesabından en son 3 Şubat'ta kendi fotoğrafının olduğu bir paylaşım yapan Sevinç Hanım sonrasında sırra kadem basmıştı! Ta ki Raif Bey'in doğum günü olan 21 Eylül'e kadar. 21 Eylül'de de yukarıda gördüğünüz karnı burnunda olan fotoğrafını paylaşmış! Raif Dinçkök'ün arkadaşlarına da, bebeğin Raif Bey'den olduğunu söylüyormuş. Raif Bey cephesinden gelen bilgiler ise, Raif Bey'in bu iddiayı kabul etmediği yönünde. Anlaşılan o ki, sosyete yakında bir 'istenmeyen çocuk' olayıyla daha çalkalanacak. Sevinç Hanım, böyle bir iddiada bulunduğuna göre doğum yaptıktan sonra olayı mahkemeye taşıyıp DNA testi isteyecektir. Bakalım olaylar nasıl gelişecek, bekleyip göreceğiz.