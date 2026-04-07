Sosyetenin Dubai hayaline savaş freni: Neslişah ve Aslışah Alkoçlar aileleriyle Londra’ya sığındı!

TARSUS'UN DON KİŞOT'U!

Önceki gün, Portakal Çiçeği Karnavalı için gittiğim Adana'dan dönerken Tarsus'a uğradım; iyi ki uğramışım. Ferit Şahenk'in yeme-içme şirketinin marka şefliğini de yapan ünlü şef Melih Demirel'le karşılaştım. Beş ay önce İstanbul'daki kariyerini bırakıp eşi Deniz Hanım'ın memleketi olan Tarsus'a yerleşmiş ve çok güzel bir restoran açmış.

Yerel ürünleri kullanarak mükemmel lezzetlere imza atmış. Melih şefle sohbet etme imkanım da oldu, "Ben Tarsus'un Don Kişot'uyum" dedi. Haksız değil, birçok yöresel lezzeti olan Tarsus'ta bir ilke soyunmuş ve bir şef restoranı açmış. Bu arada Michelin yıldızının o bölgedeki en büyük adayı bence Melih Demirel'in restoranı olacaktır.