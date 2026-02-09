Galatasaray’ın eski başkanı boşandı! Sosyetenin örnek çiftinden üzen haber

KAYAKTAN AMBULANSLA DÖNMÜŞLER

Sömestir tatilinde yurtdışına kayağa gidenlerden bu kez kaza haberi gelmedi diye sevinmiştim ama haberim olmamış! Çocukları ile Fransa'nın ünlü kayak merkezi Val d'isère'ye giden Sami- Rachel Araz Kiresepi'nin tatilleri zehir olmuş. 5 yaşındaki oğulları Lionel, kayarken büyük bir kaza geçirmiş ve bacağını kırmış. Sonra bir kabus daha yaşanmış.

Çünkü çağırdıkları helikopter Lionel'i almış ama Sami Bey'i ve Araz Hanım'ı almamış, onlar da kiraladıkları bir araçla yola çıkmışlar. Hastanede buldukları Lionel'e ilk müdahaleyi yaptırmışlar, sonra da özel ambulans uçak kiralayıp İstanbul'a getirmişler. Ameliyat olan Lionel şimdi evinde iyileşmeyi bekliyormuş. Çok geçmiş olsun...