Galatasaray'ın eski başkanı boşandı! Sosyetenin örnek çiftinden üzen haber
Cemiyet hayatının 'parmakla gösterilen' çiftleri dendiğinde akla gelen ilk isimlerdi onlar... Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren'in kızı Yelda Elmas ile kulübün 38. başkanı Burak Elmas'ın 25 yıllık yuvasından kötü haber geldi. Kimsenin tartışmalarına bile şahit olmadığı, çeyrek asrı deviren bu köklü birliktelik, sessiz sedasız gerçekleşen o duruşmayla resmen sona erdi. İşte herkesi şaşkına çeviren ayrılığın detayları...
Giriş Tarihi: 09.02.2026 06:36
Güncelleme Tarihi: 09.02.2026 07:22