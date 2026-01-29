Trend Galeri Trend Magazin Sosyetenin sömestiri zehir oldu: Kayak merkezi alevler içinde kaldı! Korku dolu anları GÜNAYDIN'a anlattılar

Sosyetenin sömestiri zehir oldu: Kayak merkezi alevler içinde kaldı! Korku dolu anları GÜNAYDIN'a anlattılar

Dünya ve Türk sosyetesinin gözdesi Fransa'daki kayak merkezi Courchevel ve Verbier, alevler içinde kaldı. Yangının erken saatlerde başlaması, büyük bir faciayı önledi. Sömestir nedeniyle Courchevel'de bulunan onlarca Türk, apar topar döndü.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 29.01.2026 06:38
Sosyetenin sömestiri zehir oldu: Kayak merkezi alevler içinde kaldı! Korku dolu anları GÜNAYDIN’a anlattılar

Salı saat 19.00 sıralarında Courchevel 1850'de bulunan Hotel des Grandes Alpes'te yangın çıktı.

Sosyetenin sömestiri zehir oldu: Kayak merkezi alevler içinde kaldı! Korku dolu anları GÜNAYDIN’a anlattılar

Tesisin çatısında başlayan yangın, korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Sosyetenin sömestiri zehir oldu: Kayak merkezi alevler içinde kaldı! Korku dolu anları GÜNAYDIN’a anlattılar

Yangın, herkesin ayakta olduğu bir saatte başladığı için müşteriler tahliye edilebildi. Sömestir nedeniyle çocuklarını tatile götüren sosyetenin ünlü isimleri ise olay nedeniyle büyük panik yaşadı. Ünlü isimler, yaşadıkları korku dolu anları GÜNAYDIN'a anlattı.

Sosyetenin sömestiri zehir oldu: Kayak merkezi alevler içinde kaldı! Korku dolu anları GÜNAYDIN’a anlattılar

"BÜYÜK PANİK YAŞADIK"
Yangın sırasında Begüm Gazioğlu, Eda Tan, Yelda Tiftik, İlknur Albayrak, Fatma Albayrak ve İnci Koparan Courchevel'deydi. İnci Koparan yaşadıklarını şöyle anlattı: "Burada çok fazla Türk vardı. Yangın hem sağımızda hem solumuzdaydı.. Çok korktuk ve panikledik… Bizim olduğumuz yere de sıçrama ihtimali olabilir diye hemen otelimizi boşalttık. Ardından da hemen dönüş yoluna geçtik."

Sosyetenin sömestiri zehir oldu: Kayak merkezi alevler içinde kaldı! Korku dolu anları GÜNAYDIN’a anlattılar

"ALLAH YÜZÜMÜZE BAKTI"
Arkadaşlarıyla tatilden yeni dönen Esra Öztürk konuştu. "Yangından iki gün önce döndük. Olay bizim kaldığımız otelin hemen yanında yaşanmış. Allah yüzümüze baktı. 4 çocukla oradaydık. Psikolojimiz bozuldu. Artık hangi otele gidersek gidelim önce acil durumda ne yaparız diye çıkışları kontrol ediyoruz."

Sosyetenin sömestiri zehir oldu: Kayak merkezi alevler içinde kaldı! Korku dolu anları GÜNAYDIN’a anlattılar

"YANGIN NARGİLE İÇERKEN UYUYAKALAN TURİST YÜZÜNDEN ÇIKTI"
İşkadını Mine Kalpakçıoğlu, tatil için gittiği Courchevel'de yaşadıklarını anlattı: "Yangının çıkma nedeni ilginç. Bir turist otel odasında nargile içerken uyayakalmış. Ahşaplar tutuşunca alevler oteli sarmış."