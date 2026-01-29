Sosyetenin sömestiri zehir oldu: Kayak merkezi alevler içinde kaldı! Korku dolu anları GÜNAYDIN’a anlattılar

"BÜYÜK PANİK YAŞADIK"

Yangın sırasında Begüm Gazioğlu, Eda Tan, Yelda Tiftik, İlknur Albayrak, Fatma Albayrak ve İnci Koparan Courchevel'deydi. İnci Koparan yaşadıklarını şöyle anlattı: "Burada çok fazla Türk vardı. Yangın hem sağımızda hem solumuzdaydı.. Çok korktuk ve panikledik… Bizim olduğumuz yere de sıçrama ihtimali olabilir diye hemen otelimizi boşalttık. Ardından da hemen dönüş yoluna geçtik."