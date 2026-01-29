Trend
Galeri
Trend Magazin
Sosyetenin sömestiri zehir oldu: Kayak merkezi alevler içinde kaldı! Korku dolu anları GÜNAYDIN'a anlattılar
Sosyetenin sömestiri zehir oldu: Kayak merkezi alevler içinde kaldı! Korku dolu anları GÜNAYDIN'a anlattılar
Dünya ve Türk sosyetesinin gözdesi Fransa'daki kayak merkezi Courchevel ve Verbier, alevler içinde kaldı. Yangının erken saatlerde başlaması, büyük bir faciayı önledi. Sömestir nedeniyle Courchevel'de bulunan onlarca Türk, apar topar döndü.
Giriş Tarihi: 29.01.2026 06:38