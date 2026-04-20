Sosyetenin son kabusu: Bakıcılarını çaldırmak! Evlere misafir gelince bakıcılarını saklıyorlar...

'HAYIRLI' KUTLAMA

Son zamanlarda sosyete ve sanat camiasında çok 'hayırlı' bir trend söz konusu! Birçok ünlü, yaş gününde arkadaşlarından hediye istemiyor onun yerine vakıf ya da derneklere bağış yapmalarını rica ediyor.

Geçen ay evi küle dönen Aslıhan Karalar da, dostlarından doğum günü hediyesi yerine lösemili çocuklara umut olmak için LÖSEV'e bağış yapmalarını istedi. Yolladığı mesajda, "Doğum günümü kutlamak isteyen herkesi, küçük büyük demeden bir çocuğun hayatına dokunacak bu iyiliğe davet ediyorum" diyen ve link paylaşan Karalar'ın gönlüne sağlık.