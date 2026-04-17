Trend Galeri Trend Magazin Sosyetik çiftin 'Filipinli' kabusu! İstanbul polisi her yerde onu arıyor: Dudak uçuklatan hırsızlık vakası...

Sosyetik çiftin 'Filipinli' kabusu! İstanbul polisi her yerde onu arıyor: Dudak uçuklatan hırsızlık vakası...

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Senem-Tayfun Taşkın çifti, Filipinli bakıcının ihanetiyle sarsıldı. "Ailemi özledim, Filipinler'e döneceğim" diyerek patronlarından uçak bileti ve borç para alan bakıcı Marcelina, evdeki 5 bin dolarlık takıları da alarak sırra kadem bastı.

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 17.04.2026 06:16 Güncelleme Tarihi: 17.04.2026 06:18
Sosyetik çiftin ’Filipinli’ kabusu! İstanbul polisi her yerde onu arıyor: Dudak uçuklatan hırsızlık vakası...

İstanbul sosyetesinin tanınmış isimlerinden Senem ve Tayfun Taşkın çifti, akıl almaz bir hırsızlık olayı yaşadı.

Sosyetik çiftin ’Filipinli’ kabusu! İstanbul polisi her yerde onu arıyor: Dudak uçuklatan hırsızlık vakası...

Beşiktaş Ortaköy'deki lüks sitelerinde yaklaşık 3 yıldır aileyle yaşayan Filipin uyruklu bakıcı Marcelina B., ülkesine gitme bahanesiyle aileden izin istedi.

Sosyetik çiftin ’Filipinli’ kabusu! İstanbul polisi her yerde onu arıyor: Dudak uçuklatan hırsızlık vakası...

Ailesini çok özlediğini ve Filipinler'e dönmek istediğini belirten bakıcıya, iş adamı Tayfun Taşkın ve eşi Senem Taşkın, büyük bir jest yaptı. Taşkın çifti, hem çalışanlarının yaklaşık 1.500 dolarlık uçak biletini aldı hem de yanına harçlık yapması için 1.500 dolar nakit para verdi.

Sosyetik çiftin ’Filipinli’ kabusu! İstanbul polisi her yerde onu arıyor: Dudak uçuklatan hırsızlık vakası...

PARTİLERDE GÖRÜLDÜ
Bakıcısından şikayetçi olan Senem Taşkın emniyetteki ifadesinde şunları söyledi: "Marcelina yaklaşık 3 yıldır bizimle birlikte yaşıyordu. Uzun zamandır ailesini görmediği için bana memleketine gitmek istediğini söyledi."

Sosyetik çiftin ’Filipinli’ kabusu! İstanbul polisi her yerde onu arıyor: Dudak uçuklatan hırsızlık vakası...

"Ben de kendisine 1500 dolar harçlık vererek uçak bileti aldım. Bir arkadaşım aracılığıyla Marcelina'nın Türkiye'de Filipinler Gecesi gibi bir kutlamaya katıldığının videosunu gördüm."

Sosyetik çiftin ’Filipinli’ kabusu! İstanbul polisi her yerde onu arıyor: Dudak uçuklatan hırsızlık vakası...

"Bilet aldığım şirketi aradığımda uçakta öyle bir yolcu olmadığını söylediler. "

Sosyetik çiftin ’Filipinli’ kabusu! İstanbul polisi her yerde onu arıyor: Dudak uçuklatan hırsızlık vakası...

"Marcelina'nın uçağa binmediğini ve başka bir işte işe başladığını öğrendiğimde şoke oldum."

Sosyetik çiftin ’Filipinli’ kabusu! İstanbul polisi her yerde onu arıyor: Dudak uçuklatan hırsızlık vakası...

5 BİN DOLARLIK VURGUN
Taşkın ifadesinde ayrıca firari bakıcı evden ayrılmadan hemen önce yatak odasındaki çekmeceden; altın kırpık taşlı kolye, özel tasarım altın yüzük, dünyaca ünlü mücevher markasına ait altın halka küpelerinin olmadığını söyledi.

Sosyetik çiftin ’Filipinli’ kabusu! İstanbul polisi her yerde onu arıyor: Dudak uçuklatan hırsızlık vakası...

Toplam zararın yaklaşık 5 bin dolar (165.000 TL) olduğu belirtildi.

Sosyetik çiftin ’Filipinli’ kabusu! İstanbul polisi her yerde onu arıyor: Dudak uçuklatan hırsızlık vakası...

Senem Taşkın bakıcısından şikayetçi olurken, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.