Sosyetik güzel Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Birkan Sokullu’dan evlilik açıklaması!

Birkan Sokullu, önceki akşam sevgilisi Eda Gürkaynak'la Arnavutköy'de bir araya geldi. İzinli günlerini birlikte geçiren Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak sonrasında arkadaşları da dahil oldu. Art arda oturdukları mekandan ayrılan Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak, basın mensuplarıyla konuşarak kendilerine yönelten soruları yanıtladı.

Sevgilisi Birkan Sokullu ve arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdiği mekandan erken ayrılmasıyla alakalı konuşan Eda Gürkaynak, "Benim yeni bir projem var, ikinci el bir pazar yeri yatırım sürecindeyim, o yüzden yoğunum. Birkan'ın da setinden zaman buldukça birlikte zaman geçiriyoruz" dedi.

Sokullu'ya diziden arta kalan zamanlarda uyum sağlamaya çalışıyorum diyen Gürkaynak, "Birkan'ın işine saygı duyup destekliyorum, o da bana saygı duyup destekliyor. İşler iyi gittiği sürece hiçbir problem yok" şeklinde konuştu.

"BANA HİÇ ZOR GELMİYOR" Milliyet'in haberine göre; Gürkaynak, "Oyunculuk yapan birisiyle ilişki yaşamak zor mu?" sorusuna ise, "Birkan'la olmak bana hiç zor gelmiyor açıkçası. Oyuncu olması da sorun değil, ben onun o kreatif tarafını da seviyorum, dünyasını seviyorum, çok da besleniyorum. O yüzden herhangi bir sorun yaşamıyoruz" diye cevapladı.

Sevgilisinin setini ara sıra ziyaret ettiğini söyleyen Eda Gürkaynak, "Pandemi sürecinden dolayı set ziyaretleri çok kısıtlandı, birde onlar çok hızlı bir şekilde çekiyorlar. Çok hızlı bir şekilde dönüyor orada süreç, işine müdahale etmemek adına çok fazla ziyaret etmiyorum. Set çıkışı oyuncu arkadaşlarıyla görüşüyoruz, eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.