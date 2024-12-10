Trend Galeri Trend Magazin Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızları Emine ve Ela büyüdü! Bakın en çok kime benziyorlar!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızları Emine ve Ela büyüdü! Bakın en çok kime benziyorlar!

Yasemin Özilhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızları Emine ve Ela sosyal medyada gündem oldu. Yaptığı paylaşımlarda kızları Emine ile Ela'nın yüzlerini göstermeyen Yasemin Özilhan, kızlarıyla böyle poz vermişti. Doktorlar dizisiyle gönüllerde taht kuran Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan'la evlendi. Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinin kızları kocaman oldu. Yasemin Özilhan, kızı Emine ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Emine Özilhan, Ela Özilhan bakın daha çok kime benziyor!