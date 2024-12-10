Trend Galeri Trend Magazin Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızları Emine ve Ela büyüdü! Bakın en çok kime benziyorlar!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızları Emine ve Ela büyüdü! Bakın en çok kime benziyorlar!

Yasemin Özilhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızları Emine ve Ela sosyal medyada gündem oldu. Yaptığı paylaşımlarda kızları Emine ile Ela'nın yüzlerini göstermeyen Yasemin Özilhan, kızlarıyla böyle poz vermişti. Doktorlar dizisiyle gönüllerde taht kuran Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan'la evlendi. Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan çiftinin kızları kocaman oldu. Yasemin Özilhan, kızı Emine ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Emine Özilhan, Ela Özilhan bakın daha çok kime benziyor!

Giriş Tarihi: 10.12.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 09:44
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızları Emine ve Ela büyüdü! Bakın en çok kime benziyorlar!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yine çok konuşulan isimlerden biri oldu. İzzet-Yasemin Özilhan'ın Emine ve Ela adlarında iki kızı var. Yasemin-İzzet Özilhan çiftinin kızları; Emine Şubat 2012'de, Ela, Nisan 2013'te dünyaya gelmişti.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızları Emine ve Ela büyüdü! Bakın en çok kime benziyorlar!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan kızlarıyla birlikte çıktığı Paris seyahatinden böyle paylaşımlar yapmıştı...

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızları Emine ve Ela büyüdü! Bakın en çok kime benziyorlar!

Yasemin İzilhan kızları Emine ve Ela ile birlikte Paris'i gezmişti...

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızları Emine ve Ela büyüdü! Bakın en çok kime benziyorlar!

Emine ve Ela Özilhan'ın büyüdükleri ise Yasemin Özilhan'ın takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan’ın gözlerden uzak büyüttüğü kızları Emine ve Ela büyüdü! Bakın en çok kime benziyorlar!

Yasemin Özilhan, kızlarının yüzün uzun bir süre sonra ilk kez gösterdi...

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