Sosyetik isim Feryal Gülman babaanne oluyor! Oğlu ve gelininin ilk bebek heyecanı: Cinsiyeti belli oldu...

KÜÇÜK KAHRAMANIN ELİ KULAĞINDA

Aralık 2024'te dünyaya getirdiği kızı Yaz henüz dört aylıkken ikinci bebeğine hamile kalan ressam, iç mimar ve tasarımcı Eda Zamanpur, oğlu Pars'ı kucağına almak için artık gün sayıyor. Kızı doğduktan 20 gün sonra çalışmaya başlayan Eda Hanım, karnı burnunda da çalışmaya devam ediyor. Önceki gün oğlunun odası için yaptığı tabloyu bitiren Eda Hanım; bir pars hayvanını ve Süpermen'i resmetmiş ve "Hoş geldin küçük kahramanımız Pars Kent" yazmış. Biliyorsunuz Süpermen'in filmdeki adı Clark Kent'ti. Bizi sadece Pars'ı biliyorduk ama görünen o ki, Pars'ın ikinci ismi de Kent olacak! Sağlıkla kurtulsunlar...