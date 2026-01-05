Sosyetik isim Feryal Gülman babaanne oluyor! Oğlu ve gelininin ilk bebek heyecanı: Cinsiyeti belli oldu...

Trend
Sosyete dünyasının tanınmış isimlerinden Feryal Gülman'dan müjdeli haber geldi. Gülman'ın oğlu Aslan Kemal Gülman ve gelini Mariam, ilk kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Konunun tüm detaylarını, GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesine taşıdı.
Giriş Tarihi: 05.01.2026 07:21