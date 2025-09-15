Trend
Sosyetik wafflecı Önder Şahin taciz skandalıyla gündemde: 16 yaşındaki kıza istismardan tutuklandı! GÜNAYDIN detayları ortaya çıkardı
Bebek'te ünlülerin uğrak mekanlarından biri olan waffle'cının sahibi Önder Şahin, (43), 16 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Şahin, kız çocuğuyla, ocak ayından haziran ayına kadar duygusal bir ilişki yaşadıklarını iddia etti. İşte olayın tüm çarpıcı detayları!
Giriş Tarihi: 15.09.2025 06:49
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 07:15