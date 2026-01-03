Trend
Şov dünyası Gazze sınavından çaktı! Maskeleri bir bir düştü: "Dijitale iş yapamam diye mi korktunuz?"
Yüksel Aytuğ, kaleme aldığı köşe yazısında 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşüne katılmayan ünlü isimleri eleştirdi. Sanat dünyasının diğer toplumsal olaylardaki katılımı ile Gazze konusundaki tutumunu kıyaslayan Aytuğ, bu sessizliğin nedenini ticari kaygılara bağladı.
