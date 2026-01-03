Şov dünyası Gazze sınavından çaktı! Maskeleri bir bir düştü: "Dijitale iş yapamam diye mi korktunuz?"

"Yüksel'ciğim, bizim esnaf şaşırmış... Mutfaktaki led ampul bozuldu, bunların tamiri mümkün değil, attık çöpe. Bu sabah, yenisini almaya gittim elektrik malzemesi satan mağazaya. 350 liraya aldım, sonra dedim ki 'Bunu takacak bir arkadaşınız var mı?' 'Var ama akşamüstü gelebilir ancak, işimiz yoğun' dediler. 'Tamam, servis ücretiniz ne kadar?' diye sordum. '1000 TL.' dedi... Şaşırdım. 'Oğlum ben Maçka Teknik Elektrik Bölümü mezunuyum. İki kabloyu büküp bantlayacak, 5 dakika bile sürmez' diyecek oldum, 'Yapın o zaman' demez mi? Ukala bunlar... Yapmak çocuk oyuncağı ama merdivene çıkınca başım dönüyor. Neyse 'Ben takarım' dedim ve eve geldim. 5 dakikada tamam...

Bu nasıl bir rakamdır? Denetleyen yok mu bunları? Hem de günde 25 servis yaptıklarını söylediler. Yani günde 25 bin TL!?! Ayda eder 750 bin TL... Milletvekili maaşları halt etmiş. Sevgiler..."



