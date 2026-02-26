Trend Galeri Trend Magazin Soyadı krizinde son perde! Tülin Şahin’in kızı için verdiği hukuk mücadelesinde karar açıklandı!

Soyadı krizinde son perde! Tülin Şahin’in kızı için verdiği hukuk mücadelesinde karar açıklandı!

Ünlü manken Tülin Şahin, eski sevgilisi Portekizli iş insanı Pedro de Noronha'dan olan 6 yaşındaki kızı Siena Leyla'nın kendi soyadını kullanması için dava açmıştı. Uzun süredir devam eden davanın kararı açıklandı.

Giriş Tarihi: 26.02.2026 09:02 Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 09:03
Soyadı krizinde son perde! Tülin Şahin’in kızı için verdiği hukuk mücadelesinde karar açıklandı!

Ünlü manken Tülin Şahin, 2018 yılında Portekizli yatırımcı ve ekonomist Pedro de Noronha ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, Kasım 2019'da kızları Siena Leyla'yı kucaklarına alarak birlikteliklerini taçlandırmıştı. Ancak, ikilinin bu birliktelikleri uzun sürmedi.

Soyadı krizinde son perde! Tülin Şahin’in kızı için verdiği hukuk mücadelesinde karar açıklandı!

"TOPLUMSAL AÇIDAN ZOR OLUYOR"

Ayrılıklarından sonra ünlü manken, avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak dava açmış, mahkemeye sunulan dilekçede "Çocuğun 'Siena Maria Leyla Do Cormo De Noronha' olarak yaşaması, toplumsal ve hukuki açıdan zor olup, karışıklıklara neden olmaktadır. Çocuğun nüfustaki ad ve soyadının 'Leyla Siena Şahin' olarak düzeltilmesini istiyoruz" denilmişti.

Soyadı krizinde son perde! Tülin Şahin’in kızı için verdiği hukuk mücadelesinde karar açıklandı!

Mahkeme, Tülin Şahin'e çocuğun biyolojik babası Pedro de Noronha'yı davaya dahil etmesi için 2 haftalık kesin süre verildiğini belirtti.

Soyadı krizinde son perde! Tülin Şahin’in kızı için verdiği hukuk mücadelesinde karar açıklandı!

Ancak, Şahin'in bu süre içinde babayı davaya dahil etmediği gerekçesiyle, dava usulden reddedildi.

Soyadı krizinde son perde! Tülin Şahin’in kızı için verdiği hukuk mücadelesinde karar açıklandı!

NELER OLMUŞTU?

Ünlü manken Tülin Şahin 2024 yılında kızı Siena Leyla'yı babası Pedro de Noronha'ya göstermediği iddia edilerek davalık olmuştu.

Soyadı krizinde son perde! Tülin Şahin’in kızı için verdiği hukuk mücadelesinde karar açıklandı!

Günaydın'da 6 Ağustos 2024 tarihinde Armağan Yılmaz'ın kaleme aldığı o haber;

Ünlü manken Tülin Şahin kızını, babası Pedro de Noronha'ya göstermediği için görülen davada karar açıklandı.. Tülin Şahin ile kızının babası Portekizli iş adamı Pedro de Noronha arasında hararet dinmek bilmiyor.

Soyadı krizinde son perde! Tülin Şahin’in kızı için verdiği hukuk mücadelesinde karar açıklandı!

Pedro de Noronha geçtiğimiz aylarda Tülin Şahin'in velayet hakkını kötüye kullanarak 5 yaşındaki kızlarını kendisine göstermediğini iddia ederek ünlü mankenden şikayetçi olmuştu.

Soyadı krizinde son perde! Tülin Şahin’in kızı için verdiği hukuk mücadelesinde karar açıklandı!

Noronha ifadesinde, evladından yoksun bırakıldığını ve ünlü modelin çocuğunu kendisinden kaçırdığını ifade etti.

Soyadı krizinde son perde! Tülin Şahin’in kızı için verdiği hukuk mücadelesinde karar açıklandı!

3 GÜN HAPİS CEZASI ALDI
Dava geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Soyadı krizinde son perde! Tülin Şahin’in kızı için verdiği hukuk mücadelesinde karar açıklandı!

Pedro de Noronha, Tülin Şahin hakkında hapis talep etti. Tarafların savunmalarının ardından karar açıklandı.

Soyadı krizinde son perde! Tülin Şahin’in kızı için verdiği hukuk mücadelesinde karar açıklandı!

Mahkeme Pedro de Noronha'yı haklı bularak Tülin Şahin'in kızlarını babaya göstermediği gerekçesiyle ünlü mankene 3 gün süreyle disiplin hapsine tabi tutulmasına hükmet etti. Kararın açıklanmasının ardından Tülin Şahin avukatı aracılığıyla itiraz etti.