Soyadı krizinde son perde! Tülin Şahin’in kızı için verdiği hukuk mücadelesinde karar açıklandı!
Ünlü manken Tülin Şahin, eski sevgilisi Portekizli iş insanı Pedro de Noronha'dan olan 6 yaşındaki kızı Siena Leyla'nın kendi soyadını kullanması için dava açmıştı. Uzun süredir devam eden davanın kararı açıklandı.
Giriş Tarihi: 26.02.2026 09:02
Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 09:03