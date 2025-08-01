Trend Galeri Trend Magazin Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman'ın ilk eşi bakın Yeşilçam'ın hangi yıldızı çıktı!

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman'ın ilk eşi bakın Yeşilçam'ın hangi yıldızı çıktı!

Usta oyuncu Perran Kutman, birçok popüler yapımda yer almış ve geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Hayat Bilgisi'nin Afet hocası olarak hafızalara kazınan Perran Kutman'ın ilk eşinin Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 14:11 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 14:12
Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman’ın ilk eşi bakın Yeşilçam’ın hangi yıldızı çıktı!

Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Gırgıriye, Perihan Abla, Şehnaz Tango, Hababam Sınıfı gibi filmlerde rol alan Perran Kutman, Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Afet Öğretmen" karakteriyle çok sevildi.

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman’ın ilk eşi bakın Yeşilçam’ın hangi yıldızı çıktı!

1980 yılında evlendiği Koral Sarıtaş ile mutlu bir evlilik sürdüren Perran Kutman'ın ilk eşinin Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu olduğunu biliyor muydunuz?

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman’ın ilk eşi bakın Yeşilçam’ın hangi yıldızı çıktı!

1949 yılında Aksaray, İstanbul'da doğan sanatçı, ailesinin isteği üzerine konservatuvar okumuş, tiyatro bölümünden mezun oldu.

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman’ın ilk eşi bakın Yeşilçam’ın hangi yıldızı çıktı!

Türk sinemasının klasikleri içinde sayılan Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Ne Olacak Şimdi ve Hababam Sınıfı gibi yapımlarda rol alan oyuncu, Hayat Bilgisi, Kızlar Yurdu, Canımın İçi birçok dizide de rol aldı.

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman’ın ilk eşi bakın Yeşilçam’ın hangi yıldızı çıktı!

Perran Kutman ilk evliliğini ise Yeşilçam filmlerinden tanıdığımız Hüseyin Kutman ile yapmıştır.

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman’ın ilk eşi bakın Yeşilçam’ın hangi yıldızı çıktı!

Perran Kutman, 1973 ila 1978 yılları arasında Hüseyin Kutman ile evli kalmıştı.

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman’ın ilk eşi bakın Yeşilçam’ın hangi yıldızı çıktı!

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Hüseyin Kutman 1988 senesinde 'Tek Başına Bir Kadın' filminin çekimlerinde kalp krizi sonucu hayata veda etti.

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman’ın ilk eşi bakın Yeşilçam’ın hangi yıldızı çıktı!

74 yaşındaki usta sanatçı 1979'da tanıştığı, ilk görüşte aşık olduğu Koral Sarıtaş ile 1980 yılında nikah masaına oturdu. Çift, geçen aylarda evliliklerinin 40. yılını kutladı.

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman’ın ilk eşi bakın Yeşilçam’ın hangi yıldızı çıktı!

İşte sizler için derdiğimiz diğer akraba ünlüler...

Jale Altuğ-Şevket Altuğ

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman’ın ilk eşi bakın Yeşilçam’ın hangi yıldızı çıktı!

Şener Şen-İnci Şen

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman’ın ilk eşi bakın Yeşilçam’ın hangi yıldızı çıktı!

Hayati Hamzaoğlu-Deniz Hamzaoğlu

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman’ın ilk eşi bakın Yeşilçam’ın hangi yıldızı çıktı!

Ekrem Dümer- Yalçın Dümer

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman’ın ilk eşi bakın Yeşilçam’ın hangi yıldızı çıktı!

Avni Dilligil -Belkıs Dilligil- Çiçek Dilligil

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman’ın ilk eşi bakın Yeşilçam’ın hangi yıldızı çıktı!

Akil Öztuna'nın kızı Aytaç Öztuna

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman’ın ilk eşi bakın Yeşilçam’ın hangi yıldızı çıktı!

Bilal İnci - Elif İnci

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman’ın ilk eşi bakın Yeşilçam’ın hangi yıldızı çıktı!

Macit Flordun-Tardu Flordun

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman’ın ilk eşi bakın Yeşilçam’ın hangi yıldızı çıktı!

Ali Şen-Şener Şen

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman’ın ilk eşi bakın Yeşilçam’ın hangi yıldızı çıktı!

Renan Fosforoğlu - Enis Fosforoğlu - Ferdi Merter Fosforoğlu

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman’ın ilk eşi bakın Yeşilçam’ın hangi yıldızı çıktı!

Suna Yıldızoğlu -Yasemin Allen

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman’ın ilk eşi bakın Yeşilçam’ın hangi yıldızı çıktı!

Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman’ın ilk eşi bakın Yeşilçam’ın hangi yıldızı çıktı!

Çağkan Çulha-Mine Mutlu-Büşra Çulha

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman’ın ilk eşi bakın Yeşilçam’ın hangi yıldızı çıktı!

Burak Kut-Halit Kut

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman’ın ilk eşi bakın Yeşilçam’ın hangi yıldızı çıktı!

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman’ın ilk eşi bakın Yeşilçam’ın hangi yıldızı çıktı!

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman’ın ilk eşi bakın Yeşilçam’ın hangi yıldızı çıktı!

Engin Verel-Bahar Erdeniz-Can Verel