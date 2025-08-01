Trend Galeri Trend Magazin Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman'ın ilk eşi bakın Yeşilçam'ın hangi yıldızı çıktı!

Soyadını kullanmayı hiç bırakmadı! Usta oyuncu Perran Kutman'ın ilk eşi bakın Yeşilçam'ın hangi yıldızı çıktı!

Usta oyuncu Perran Kutman, birçok popüler yapımda yer almış ve geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Hayat Bilgisi'nin Afet hocası olarak hafızalara kazınan Perran Kutman'ın ilk eşinin Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu olduğu ortaya çıktı.