Soykırımı lanetlemeye devam ediyor! Mesut Özil'den kalpleri acıtacak sözler... "Açlığın adı Gazze sessizliğin adı dünya"

Gana'nın Savelugu şehrindeki Yapala köyünde Hz. Amine Camii ve Hz. Amine su kuyusu açılışı yapan dernek çalışanlarına, Ganalı çocuklar ve bölgede yaşayan bin 200 Müslüman, hem ibadet hem de temiz su için teşekkürler etti.