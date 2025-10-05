Trend Galeri Trend Magazin Soykırımın yıl dönümünde sahneye çıkacaktı… İsrail'e destek veren Robbie Williams tepkilere dayanamadı: Konseri iptal etti!  

Ünlü sanatçı Robbie Williams'ın İstanbul'da vereceği konser, sosyal medyada yükselen tepkiler ve güvenlik kaygıları nedeniyle son anda iptal edildi. Konserin iptalinde, Williams'ın eşi Ayda Field'in kökeni ve sanatçının İsrail'e verdiği destek rol oynadı.

DUYGU VAROL
Giriş Tarihi: 05.10.2025 06:44 Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 08:25
Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın 7 Ekim'de İstanbul Ataköy Marina'da gerçekleşmesi planlanan konseri, organizasyon tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Son dönemde artan sosyal medya tepkileri ve güvenlik endişeleri nedeniyle bu kararın aldığındı belirtildi.

Tepkilerin odağında ise Williams'ın eşi Ayda Field yer aldı.

Türk kökenli olan Field'in annesinin Yahudi olması ve bu bağlamda sosyal medyada ortaya atılan "siyonist" iddiaları, konserin iptal edilmesinde etkili oldu.

Robbie Williams, Katolik olmasına rağmen 2010 yılında Amerikalı oyuncu Ayda Field ile evlenmişti. Türkiye ile özel bir bağı bulunan sanatçının konseri, güvenlik riskleri nedeniyle son 4 gün kala iptal edilmiş oldu.

İSRAİL'E DESTEĞE BÜYÜK TEPKİ
İsrail'e verdiği destekle gündeme gelen Robbie Williams'ın, İstanbul'da vereceği konser sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu.

Vatandaşlar, Williams'ın İsrail'in uyguladığı soykırımın yıldönümünde sahneye çıkacak olmasına, "Ülkemizde İsrail destekçisi istemiyoruz" yorumlarını yapmış ve konserin iptal edilmesini istemişti.

Cezayir asıllı Fransız şarkıcı Enrico Macias'ın 5 Eylül'de Harbiye'de yapılması planlanan konseri de tepkiler üzerine iptal edilmişti.