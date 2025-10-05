Trend
Soykırımın yıl dönümünde sahneye çıkacaktı… İsrail'e destek veren Robbie Williams tepkilere dayanamadı: Konseri iptal etti!
Ünlü sanatçı Robbie Williams'ın İstanbul'da vereceği konser, sosyal medyada yükselen tepkiler ve güvenlik kaygıları nedeniyle son anda iptal edildi. Konserin iptalinde, Williams'ın eşi Ayda Field'in kökeni ve sanatçının İsrail'e verdiği destek rol oynadı.
Giriş Tarihi: 05.10.2025 06:44
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 08:25