Sözde demokrat sokakta hoyrat! Ömer Koç’un gerçek yüzü ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 22.04.2026 06:23 Güncelleme Tarihi: 22.04.2026 07:36
Kürsüye her çıktığında özgürlük ve demokrasi nutukları atmasıyla ünlü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un gerçek yüzü ortaya çıktı! Koç, geçen hafta sonu Bebek'te yürüyüş yaparken gazeteciler tarafından görüntülendi.

Olay kamusal alanda gerçekleşmesine rağmen fotoğrafının çekilmesine çok sinirlenen Koç, kendisini görüntüleyen muhabirin üzerine yürüdü, korumalarıyla birlikte muhabiri tehdit edip fotoğraflarını sildirdi. Koç, basın özgürlüğünü hiçe saymakta sakınca görmedi. Aynı Ömer Koç, ertesi gün bu olayı haber yapan GÜNAYDIN'ın bağlı olduğu SABAH gazetesini de hedef aldı!

İLAN BASKISI
Koç Holding, 100. Yılı nedeniyle medyaya verilen ilan listesinden SABAH'ı çıkardı. Holdingin kurumsalı ise gerekçe olarak 'üst yönetim kararı'nı gösterdi. Böylece Ömer Koç, 'istediği şey yapılmayınca' ne kadar ileri gidebileceğini, iki kez üst üste göstermiş oldu.

Şimdi merak ediyoruz; Ömer Koç'un kamuoyu önünde çizdiği demokrat, beyefendi, centilmen kişiliği sadece kurumsal bir imaj çalışmasından mı ibaret?

Ve son soru: Ömer Koç nasıl bir demokrat? Bu tür anlamsız tavırlar ve boykotlar kimden gelirse gelsin SABAH ve GÜNAYDIN'ın özgür habercilik anlayışını engelleyemez.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#SABAH GAZETESİ #GÜNAYDIN #ÖMER KOÇ