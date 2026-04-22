Sözde demokrat sokakta hoyrat! Ömer Koç'un gerçek yüzü ortaya çıktı
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un gerçek yüzü ortaya çıktı! Koç, geçen hafta sonu Bebek'te yürüyüş yaparken gazeteciler tarafından görüntülendi. Olay kamusal alanda gerçekleşmesine rağmen fotoğrafının çekilmesine çok sinirlenen Koç, kendisini görüntüleyen muhabirin üzerine yürüdü, korumalarıyla birlikte muhabiri tehdit edip fotoğraflarını sildirdi. Basın özgürlüğünü hiçe sayan Ömer Koç, ertesi gün bu olayı haber yapan GÜNAYDIN'ın bağlı olduğu SABAH Gazetesi'ni de hedef aldı.
Giriş Tarihi: 22.04.2026 06:23
Güncelleme Tarihi: 22.04.2026 07:36