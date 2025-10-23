Sözde sokak röportajı rezilliğine son

NEREDE O ESKİ MASTERCHEF?

Okurlarım mutlaka fark etmişlerdir. MasterChef yarışması artık eskisi kadar köşemize misafir olmuyor.

Nedeni, ilk günlerde yarışmanın başrolündeki yemek pişirme teknikleri ve ilginç menülerin zamanla yerini kumpas, dedikodu ve hakarete varan tartışmalara bırakması.

Bu köşenin arşivi, MasterChef'i öven yazılarla dolu. Ama dost acı söyler. Türk yemek kültürünü daha iyi kavramamızı sağlayan, aynı zamanda dünya mutfaklarını tanımamıza vesile olan keyifli yarışma ne yazık ki reyting kaygısıyla gözümüzün önünde eriyip gitti.

Değerli şeflerim alınmasın ama bu "gevşek ortamı" kendileri yarattılar. Şov uğruna yarışmacılarla aralarındaki mesafeyi koruyamadılar. Sonra da kaçırdıkları ipin ucunu bir türlü bulamadılar.

Diğer yandan ilk bölümlerde büyük bir takdirle karşıladığım "mutfakta hijyen" duyarlılığının giderek azaldığını da üzüntüyle gözlemliyorum. Bu konudaki tek şikayetçi de ben değilim. İşte isminin saklı kalmasını isteyen bir okurumun yorumu:

"Yarışmadaki bazı kadınların giyim ve tarz özensizliği midemi bulandırıyor. Ben bir seyirci olarak ailemle ekran karşısına oturup birilerinin baldırını, sallanan etli kollarını, sutyenli omuz başlarını, koltuk altlarını, dövmeden artık görülmeyen ellerini izlemek zorunda değilim. Yemek diyeceksin, lezzet diyeceksin, hijyen diyeceksin, şu çıtır olsa şurası soslu olsa diye bin telden çalacaksın ama ekrandaki görüntü temsiliyetine sıra gelince bunun adı özgürlük olacak. Yok öyle bir şey!"

Pek çokları gibi ben de "masterclass" günlerini çok özledim.