Sözde sokak röportajı rezilliğine son
Türkiye'de son dönemde artan "sözde sokak röportajları" tartışması büyürken, kamuoyunu kışkırttığı ve toplumda kutuplaşmayı derinleştirdiği gerekçesiyle büyük tepki toplayan provokatif yayınlara nihayet dur deniliyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in geçtiğimiz hafta yaptığı "son uyarı" açıklamasıyla birlikte, kurgu içeriklerle toplumsal algı operasyonu yapmaya çalışan kanallar mercek altına alındı. Eleştiri sınırını aşarak nefret dili ve kasıtlı karamsarlık propagandasına dönüşen bu yayınlar hakkında yasal süreç başlıyor.
Giriş Tarihi: 23.10.2025 08:02