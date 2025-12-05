Trend Galeri Trend Magazin Spagetti çantasıyla market çırağı gibi dolaşıyor! Fenomen Rachel Araz Kiresepi'nin gösteriş merakı sınır tanımıyor!

İş insanı Sami Kiresepi ile 2016 yılında hayatını birleştiren sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi'nin gösteriş merakı sınır tanımıyor. Rachel Araz spagetti çantasıyla market çırağı gibi dolaşıyor. Günaydın yazarı Bülent Cankurt yazdı.

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 05.12.2025 06:21 Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 07:15
Son derece lüks bulunan yaşam tarzı, sarayı anımsatan evi ve sıra dışı moda anlayışıyla sık sık dile düşen influencer Rachel Araz Kiresepi, yine gündem olmayı başardı!

Geçen yıl bin 295 dolarlık baget ekmek çantası ile mayıs ayında da domates şeklindeki 3 bin 450 dolarlık çantası ile sosyal medyayı sallayan Rachel, bu kez ünlü bir İtalyan markasının sonbahar-kış koleksiyonuna ait, 3 bin 250 dolarlık (Türkçesi yaklaşık 138 bin TL) spagetti çantası ile ortaya çıktı!

"Böyle şeyleri kim alıyor?" denilen her şeyi göründüğü gibi Rachel alıyor.

Resmen kariyerini bunun üzerine kurmuş; adından söz ettirebilmek için nerede absürt bir parça varsa alıyor.

Rachel'in spagetti çantası da sosyal medyada çok konuşulacak tamam ama farklı olmanın ve fark yaratmanın yolu bu olmasa gerek.

Tamam paran var, Türkiye'de kimsenin kolunda görmeyeceğimiz bir çantaya 138 bin lira verebiliyorsun ve sosyal medyada gündem de yaratıyorsun ama bu sana ve takipçilerine ne katıyor çok merak ediyorum doğrusu.