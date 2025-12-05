Trend
Spagetti çantasıyla market çırağı gibi dolaşıyor! Fenomen Rachel Araz Kiresepi'nin gösteriş merakı sınır tanımıyor!
İş insanı Sami Kiresepi ile 2016 yılında hayatını birleştiren sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi'nin gösteriş merakı sınır tanımıyor. Rachel Araz spagetti çantasıyla market çırağı gibi dolaşıyor. Günaydın yazarı Bülent Cankurt yazdı.
Giriş Tarihi: 05.12.2025 06:21
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 07:15