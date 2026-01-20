Trend Galeri Trend Magazin Spor muhabiri kardeşine çirkin saldırı: Şarkıcı Bahadır Tatlıöz isyan etti! "Bu tipler kötülükle besleniyor"

Spor muhabiri kardeşine çirkin saldırı: Şarkıcı Bahadır Tatlıöz isyan etti! "Bu tipler kötülükle besleniyor"

Galatasaraylı taraftarlarla yapılan röportaj sırasında saldırıya uğrayan spor muhabiri Funda Tatlıöz'e yönelik şiddet kamuoyunda büyük tepki toplarken, yaşanan olayın ardından abisi Bahadır Tatlıöz sosyal medya hesabından sert ifadelerle isyan etti.

Giriş Tarihi: 20.01.2026 12:59 Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:01
Müzik dünyasında yıllardır ürettiği şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Bahadır Tatlıöz, bu kez sanatıyla değil, ailesini yakından ilgilendiren üzücü bir gelişmeyle gündeme geldi.

Tatlıöz'ün spor muhabirliği yapan kız kardeşi Funda Tatlıöz, bir karşılaşmanın ardından yaptığı yayın sırasında fiziksel saldırıya uğramıştı.

Yaşanan şiddet olayı yalnızca futbol dünyasında değil, birçok farklı camiada da geniş yankı uyandırırken, genç muhabire destek mesajları yağdı.

Kardeşinin yaşadığı talihsiz olay sonrası sessiz kalmayan Bahadır Tatlıöz ise tepkisini sert sözlerle dile getirdi. Ünlü şarkıcı, yaşananlara ilişkin öfkesini sosyal medya hesabından paylaştığı uzun bir mesajla ifade etti.

"BU TİPLER KÖTÜLÜKLE BESLENİYOR"

Tatlıöz, isyan ederek şu ifadeleri kullandı: "Ben o hadsiz adamın saldırısına çok şaşırmadım! Çünkü dünyada böyle insanlar var zaten. Aynı akşam başka bir kadın muhabire de agresyon yapmış videoları her yere yayıldı. Herif zaten tam bir toplum virüsü. Konu yol açmak konusu falan değil. İlk videoda da dikkat edin yol zaten ilerliyor, ve bu herif haricinde kimsenin en ufak rahatsızlığı yok hatta kameraya selam verenler gülücük atanlar var. Yani ortada hiç bir sorun yok herkes keyfi yerinde, bu saldırgan herif hariç. Bu tipler her zaman toplumun içinde kötülükler yayarak beslenmişlerdir. Kimisi katil, kimi hırsız, kimi tecavüzcü kimi ise bir çok alanda farklı farklı zararlar vermişlerdir insanlara.

Ben o herife değil ama "Adam haklı" demekten utanmayan, insana özellikle kendinden güçsüz bir kadına bu kadar küçük bir sebepten saldırabilen bir alçağı savunan yurdum insanlarının görünürde ahlaka ve insanlığa karşı olan umudumu kaybediyorum. Allah'tan bunların sayıları çok az ve düzgün insanlar ağızlarının payını veriyor, yeniden umut yeşeriyor içimde"

Tatlıöz'ün yapmış olduğu açıklamalar kısa sürede ses getirdi.