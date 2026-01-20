Trend
Spor muhabiri kardeşine çirkin saldırı: Şarkıcı Bahadır Tatlıöz isyan etti! "Bu tipler kötülükle besleniyor"
Galatasaraylı taraftarlarla yapılan röportaj sırasında saldırıya uğrayan spor muhabiri Funda Tatlıöz'e yönelik şiddet kamuoyunda büyük tepki toplarken, yaşanan olayın ardından abisi Bahadır Tatlıöz sosyal medya hesabından sert ifadelerle isyan etti.
Giriş Tarihi: 20.01.2026 12:59
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:01