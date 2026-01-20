Spor muhabiri kardeşine çirkin saldırı: Şarkıcı Bahadır Tatlıöz isyan etti! "Bu tipler kötülükle besleniyor"

"BU TİPLER KÖTÜLÜKLE BESLENİYOR"

Tatlıöz, isyan ederek şu ifadeleri kullandı: "Ben o hadsiz adamın saldırısına çok şaşırmadım! Çünkü dünyada böyle insanlar var zaten. Aynı akşam başka bir kadın muhabire de agresyon yapmış videoları her yere yayıldı. Herif zaten tam bir toplum virüsü. Konu yol açmak konusu falan değil. İlk videoda da dikkat edin yol zaten ilerliyor, ve bu herif haricinde kimsenin en ufak rahatsızlığı yok hatta kameraya selam verenler gülücük atanlar var. Yani ortada hiç bir sorun yok herkes keyfi yerinde, bu saldırgan herif hariç. Bu tipler her zaman toplumun içinde kötülükler yayarak beslenmişlerdir. Kimisi katil, kimi hırsız, kimi tecavüzcü kimi ise bir çok alanda farklı farklı zararlar vermişlerdir insanlara.