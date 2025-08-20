Trend
Galeri
Trend Magazin
Spotify pes etti! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: GÜNAYDIN'ın o manşeti sonrasında yeni adımlar atıldı
Spotify pes etti! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: GÜNAYDIN'ın o manşeti sonrasında yeni adımlar atıldı
Türkiye, küresel müzik sahnesinde hızla yükseliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify ile yapılan toplantıda İstanbul'da 2026'da açılacak Türkiye ofisini ve genç yeteneklere, kadın sanatçılara destek verecek programları duyurdu.
Giriş Tarihi: 20.08.2025 07:14
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 07:14