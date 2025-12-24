Spotify sızıntısı kültür savaşına dönüştü! 86 milyonluk dev kayıp: "Korsanların gerekçesi müziği korumak"

Müzik arşivlerinin korsan manifestolara dönüştüğü, Hollywood'un mitolojik destanlarla yeniden ayağa kalkmaya çalıştığı, futbolda milyon euroların laneti bozamadığı ve medya devlerinin küresel bir güç savaşına girdiği bir dönemdeyiz. Spotify'dan Netflix'e, Liverpool'dan Warner Bros'a uzanan bu baş döndürücü tablo, kültür endüstrisinin ne kadar kırılgan ve bir o kadar da politik hâle geldiğini gösteriyor. Mevlüt Tezel, bu köşe yazısında popülerliğin, paranın ve gücün sanatı nasıl kuşattığını; perde arkasında dönen büyük hesapları masaya yatırıyor.