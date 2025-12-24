Spotify sızıntısı kültür savaşına dönüştü! 86 milyonluk dev kayıp: "Korsanların gerekçesi müziği korumak"

***

ODYSSEY'İN CANAVARLARI

Christopher Nolan gibi usta yönetmenler de olmasa sinema salonunda izlemeye değer filmler çekilmeyecek.

2026 yılının merakla beklenen filmi 'The Odyssey'in ilk fragmanı yayımlandı.

Beklentileri karşılayacak bir fragman değildi ama bu daha ilk fragman!

Filme esin kaynağı olan Homerus'un 'Odisseia' destanında izleyicileri mest edecek müthiş malzeme var. Odysseia'daki canavarlar, Antik Yunanlılar için korku ve hayranlık kaynakları aslında. Odysseus ve adamlarını yaşadığı adadaki mağarada yemek isteyen tek gözlü dev Polyphemus... Yunan mitolojisinde büyüleyici sesleriyle denizcileri ölüme sürükleyen, yarı kuş yarı kadın deniz yaratıkları olan Sirenler...

On iki dokunaç benzeri bacağı ve her birinde üç sıra keskin diş bulunan altı başı olan bir deniz canavarı Scylla...

Homeros'un gemileri ve insanları yutan "kara bir ağza" sahip olarak tanımladığı girdap; Çaribdis... Soğukkanlı yamyamlar olan Laestrygonlular... Sihirli Lotus çiçeği yiyen Lotus Yiyenler kabilesi... Ve daha birçok fantastik canlı ve doğa olayı yer alıyor 'Odysseia'da...

Yani diğer fragmanların çok daha etkileyeceği olacağı kesin.

Filmlerinde mecbur kalmadıkça bilgisayar efekti kullanmayan Nolan, The Odyssey'i de gerçek mekânlarda büyük setler kurarak çekti, hatta tek gözlü dev Polyphemus için bile mekanik bir kukla kullandığı belirtiliyor. Aslında tam bilgisayar efekt şölenine dönüşecek bir orijinal metin var. Matt Damon'ın Odysseus'u canlandırdığı filmin oyuncu kadrosu tam bir yıldızlar karması; Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, Zendaya...

Filmin tamamının yeni IMAX kameralarla çekiliyor olması da 'Odysseus'un sinemada izlemesi için önemli bir neden.