Trend Galeri Trend Magazin 'Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown'dan 'zorbalık' iddialarına yanıt! David Harbour ile araları bozuk mu?

'Stranger Things' dizisinin başrol oyuncusu Millie Bobby Brown'ın, dizi setinde David Harbour'dan 'zorbalık' gördüğü iddia edilmişti. 5 sezondur aynı projede yer alan ikilinin arasının bozuk olduğu da öne sürülen bilgiler arasındaydı. İngiliz oyuncu Brown, çıkan söylentilere açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 27.11.2025 11:39 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:45
Stranger Things'in yıldız isimlerinden Millie Bobby Brown, sette yaşandığı iddia edilen 'zorbalık' tartışmalarının ardından yıllardır birlikte çalıştığı David Harbour'la olan ilişkilerine açıklık getirdi. Genç oyuncu, ortaya atılan söylentilerin aksine, aralarındaki bağın her zaman güçlü kaldığını söyledi ve ikilinin 'birlik içinde' olduğunu vurguladı.

21 yaşındaki oyuncu, The Hollywood Reporter'a yaptığı değerlendirmede, "Bu diziyi her şeyimizle seviyoruz ve dostluğumuza her şeyden çok değer veriyoruz" diyerek aralarındaki ilişkinin önemine dikkat çekti.

Los Angeles'ta düzenlenen Stranger Things 5. sezon galasında da yakın tavırlarıyla dikkat çeken ikili, tüm dedikodulara rağmen ortak bir duruş sergiledi.

Brown, set ortamıyla ilgili iddialara karşılık, "10 yıldır bunu yapıyoruz. Biz her zaman birlik olduk" diyerek çıkan haberlerin ilişkilerini etkilemediğini ifade etti.

Bu açıklamalar, Daily Mail'in 1 Kasım tarihli haberinde Brown'ın Harbour hakkında "zorbalık ve taciz" içerikli bir şikayette bulunduğu iddiasının gündeme gelmesinin ardından ortaya çıktı. Söz konusu iddiaların cinsel içerikli bir durumla bağlantılı olmadığı da o haberde yer almıştı.