'Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown'dan 'zorbalık' iddialarına yanıt! David Harbour ile araları bozuk mu?
'Stranger Things' dizisinin başrol oyuncusu Millie Bobby Brown'ın, dizi setinde David Harbour'dan 'zorbalık' gördüğü iddia edilmişti. 5 sezondur aynı projede yer alan ikilinin arasının bozuk olduğu da öne sürülen bilgiler arasındaydı. İngiliz oyuncu Brown, çıkan söylentilere açıklık getirdi.
Giriş Tarihi: 27.11.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:45