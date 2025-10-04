Trend Galeri Trend Magazin Suçunu itiraf etti! Dünyaca ünlü rapçi Diddy’ye 4 yıl hapis! Mahkeme salonundaki akılalmaz anlar...

Suçunu itiraf etti! Dünyaca ünlü rapçi Diddy’ye 4 yıl hapis! Mahkeme salonundaki akılalmaz anlar...

ABD'de, "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplarıyla tanınan ve "seks ticareti" başta birçok suçtan yargılanan rapçi Sean Combs'a, eski kişisel modacısı tarafından "cinsel, fiziksel ve psikolojik taciz" suçlamasıyla da dava açılmıştı. Dava sonuçlandı! İşte Diddy'e kesilen ceza...

Giriş Tarihi: 04.10.2025 11:52 Güncelleme Tarihi: 04.10.2025 11:58
Ünlü rapçi ve prodüktör Sean "Diddy" Combs, kadınları yasa dışı partilere zorlamaktan suçlu bulunarak dört yılı aşkın hapis cezasına çarptırıldı. Manhattan Federal Mahkemesi'nde görülen davada Yargıç Arun Subramanian, Combs'a 50 ay hapis, 500 bin dolar para cezası ve tahliye sonrası beş yıl denetimli serbestlik verdi.

Temmuz ayında jüri, Combs'u eski sevgilisi Cassie Ventura ve "Jane" takma adını kullanan bir mağduru istismar amaçlı taşımaktan suçlu bulmuştu. Savcılık 11 yıldan fazla hapis cezası isterken, savunma 14 aydan fazla olmamasını talep etti.

Mahkemede söz alan Combs, "Yaptıklarım iğrenç, utanç verici ve hastalıklıydı" diyerek merhamet diledi.

Ancak Yargıç Subramanian, "Mahkeme, bu suçların tekrarlanmayacağından emin değil," diyerek mağdurlara hitaben, "Sizi duyduk, cesaretinizle gurur duyuyorum," ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

NBC News'ün haberine göre, Diddy'nin modacısı Deonte Nash, "cinsel, fiziksel ve psikolojik taciz" başta olmak üzere 11 ayrı suçlamayla Diddy aleyhine dava açmıştı.

On yıl boyunca Diddy'nin kendisine cinsel, fiziksel ve psikolojik tacizde bulunduğunu söyleyen Nash, şiddet ve kötü muamele gördüğünü ve ölüm tehditleri aldığını iddia etti.

Nash, 2018'de Combs için çalışmayı bıraktığını, ancak tehditlerin sürmesinin güvenliği konusunda ciddi endişe duymasına ve hayatına devam edememesine yol açtığını ifade etti.

DİDDY'NİN GEÇMİŞİ

"Diddy" lakaplı Sean Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur bıraktığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Combs'un aklandığı suçlamalar nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılma ihtimali ortadan kalkarken, mahkeme ABD'li rapçinin cezasına ekimde karar verecek.