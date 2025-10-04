Trend
Suçunu itiraf etti! Dünyaca ünlü rapçi Diddy’ye 4 yıl hapis! Mahkeme salonundaki akılalmaz anlar...
ABD'de, "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplarıyla tanınan ve "seks ticareti" başta birçok suçtan yargılanan rapçi Sean Combs'a, eski kişisel modacısı tarafından "cinsel, fiziksel ve psikolojik taciz" suçlamasıyla da dava açılmıştı. Dava sonuçlandı! İşte Diddy'e kesilen ceza...
Giriş Tarihi: 04.10.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 04.10.2025 11:58