"Sude baban kızmıyor mu?" MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın fenomen kızı Sude'nin cüretkar pozları olay!

MasterChef Türkiye ile adını tüm Türkiye'ye ezberlettiren Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyanın çok konuşulan isimlerden. Özel hayatı ile oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya'nın çocukları da en az kendi kadar popüler.