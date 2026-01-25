Trend
Sultan Orhan Osmanlı Devleti’ni cihana ilan ediyor! Kuruluş Orhan'da Bursa sokakları bayram yerine dönüyor
atv ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Orhan, Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımları milyonlarca kez izlenen Kuruluş Orhan, 12. bölümüyle tarihin akışının değiştiği bir dönemece giriyor.
Giriş Tarihi: 25.01.2026 11:28