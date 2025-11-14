Trend
Sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu kanserle mücadele ettiğini açıkladı "Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum"
Sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu sosyal medya hesabından iki aydır kanserle mücadele ettiğini açıkladı. Vahaoğlu, "Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor" dedi.
Giriş Tarihi: 14.11.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:51