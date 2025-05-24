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54 yıldır bitmeyen aşk! Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ'un eşi de Yeşilçam oyuncusu çıktı
54 yıldır bitmeyen aşk! Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ'un eşi de Yeşilçam oyuncusu çıktı
Perihan Abla'nın 'Şakir'i, Süper Baba'nın Fiko'suydu…Unutulmaz projelerde yer alan efsane oyuncu Şevket Altuğ'un 54 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi de meğer çok ünlüymüş. İşte 82 yaşındaki Şevket Altuğ'un Yeşilçam yıldızı eşi...
Giriş Tarihi: 24.05.2025 08:29
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 09:48