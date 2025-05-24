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54 yıldır bitmeyen aşk! Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ'un eşi de Yeşilçam oyuncusu çıktı

Perihan Abla'nın 'Şakir'i, Süper Baba'nın Fiko'suydu…Unutulmaz projelerde yer alan efsane oyuncu Şevket Altuğ'un 54 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi de meğer çok ünlüymüş. İşte 82 yaşındaki Şevket Altuğ'un Yeşilçam yıldızı eşi...

PINAR EFE
Giriş Tarihi: 24.05.2025 08:29 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 09:48
54 yıldır bitmeyen aşk! Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ’un eşi de Yeşilçam oyuncusu çıktı

'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' adlı dizide ekranlarda boy göstermişti. 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

54 yıldır bitmeyen aşk! Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ’un eşi de Yeşilçam oyuncusu çıktı

11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı.

54 yıldır bitmeyen aşk! Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ’un eşi de Yeşilçam oyuncusu çıktı

Ailesiyle birlikte Datça'da yaşayan Altuğ, bir berberde görüntülenmişti. Altuğ'un bu fotoğrafı ise sosyal medyada paylaşılmıştı.

54 yıldır bitmeyen aşk! Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ’un eşi de Yeşilçam oyuncusu çıktı

ŞEVKET ALTUĞ'UN EŞİ DE ÇOK ÜNLÜ...

Şevket Altuğ'un 54 yıldır hayatını paylaştığı eşi tanıdık çıktı! Usta oyuncu meğer Yeşilçam güzeli ile evliymiş.

54 yıldır bitmeyen aşk! Süper Baba’nın Fiko’su Şevket Altuğ’un eşi de Yeşilçam oyuncusu çıktı

Şevket Altuğ'un eşi Süt Kardeşler filminde Şaban'ın süt kardeşi Afife'yi canlandıran Jale Altuğ'dan başkası değil.