Süreyya Yalçın özel plakalı aracını ABD'den getirtti! Lüks aracıyla objektiflere bakın nasıl yakalandı...
Gece yarısı Kuruçeşme'de gözler bir anda ona çevrildi! Süreyya Yalçın, ABD'den özel olarak getirttiği lüks aracıyla mekân çıkışında objektiflere yakalandı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Yalçın'ın sessizliği ve dikkat çeken otomobili, İstanbul gecesine damga vurdu.
Giriş Tarihi: 10.12.2025 06:26
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 06:27