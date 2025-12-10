Trend Galeri Trend Magazin Süreyya Yalçın özel plakalı aracını ABD'den getirtti! Lüks aracıyla objektiflere bakın nasıl yakalandı...

Gece yarısı Kuruçeşme'de gözler bir anda ona çevrildi! Süreyya Yalçın, ABD'den özel olarak getirttiği lüks aracıyla mekân çıkışında objektiflere yakalandı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Yalçın'ın sessizliği ve dikkat çeken otomobili, İstanbul gecesine damga vurdu.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 10.12.2025 06:26 Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 06:27
Cemiyet hayatının tanınmış ismi Süreyya Yalçın, önceki gece Kuruçeşme'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. 2016 yılında Ozan Baran ile evlenip Amerika'ya yerleşen Yalçın, sık sık Türkiye'deki evine gelmeye devam ediyor.

Yalçın, ailesi ile birlikte Boğaz manzarası eşliğinde akşam yemeği yedi. Gece yarısı mekandan ayrılan Yalçın, gazetecilerin soruları yanıtlamadan aracına bindi. Ünlü yıldız, Amerika'dan getirttiği özel plakalı aracıyla Kuruçeşme'den ayrıldı.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA "ANOREKSİYA" ŞÜPHESİYLE GÜNDEM OLMUŞTU!

2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, 2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdürmeye başlamıştı.

Amerika'nın Miami şehrinde yaşayan ve genelde yaz tatilleri için Türkiye'ye gelen Süreyya Yalçın, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıklıkla söz ettirdi.

Yalçın, son olarak Instagram hesabında paylaştığı gönderilerle takipçilerinin dikkatini çekti.

Paylaştığı fotoğraflarda son dönemdeki zayıflığıyla dikkat çeken ünlü isim, ince görüntüsüyle sosyal medya kullanıcılarının yorumlarını topladı.

Süreyya Yalçın'ın bu paylaşımları, "Günden güne eriyor" dedirtti.

Süreyya Yalçın'ın paylaştığı gönderiye yorumlara kapatması ise akılları karıştırdı.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda tatil için Bodrum'a gelen Yalçın, zayıflığıyla görenleri şaşkına çeviriyor.

Hızla kilo vermeye devam eden sosyetik güzel, bir deri bir kemik kalmıştı.

Günden güne eriyen sosyetik güzelin Blumia ya da anoreksiya olduğu iddia edilmişti.

Yalçın, arayıp soran dostlarına "Detoks kampından çıktım. "Gayet sağlıklıyım, kendimi çok iyi hissediyorum. Eleştirilere de kulak asmıyorum. Kim ne derse desin" diyordu.

Zayıflığı da herkesin dilinde olan Yalçın, nasıl zayıfladığını ve sağlık durumu hakkında bilgiler paylaşmıştı.

"Her şeyden önce doktor kontrolünde sağlıklı bir şekilde zayıfladım. Spor da yaptım. "4 yıldır hiç tartılmadım, inanın kilomu bilmiyorum. Ama sıfır bedenim.

Günde sadece bir öğün besleniyorum. Öğle vaktinde balık veya et, yanında sebze ve salata yiyorum.

2.5 litre su tüketiyorum. 2-3 fincan da kahve içiyorum. Başka da hiçbir şey yemiyorum. İnsan alışıyor.

Ben yemek için yaşamıyorum. Yaşayacak kadar yiyorum. Tabii vitamin takviyesi de yapıyorum.

Allah'a çok şükür, hiçbir sağlık sorunum yok.

Kendimi hiç olmadığı kadar zinde ve enerjik hissediyorum. Bomba gibiyim" demişti.