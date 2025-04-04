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Sürpriz ziyaret paylaşımı iddiaları alevlendirdi! Yasemin Kay Allen FBI eski çalışanı Erdal Kaya’yla barıştı mı?

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl FBI eski çalışanı Erdal Kaya'yla ilişki yaşadı. Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya, geçtiğimiz aylarda ayrıldı. Ünlü çiftten Yasemin Kay Allen, ABD'ye gitti. Erdal Kaya ise; Allen'ı paylaştı ve barışma iddiaları tekrar gündeme geldi. İşte o paylaşım!

Giriş Tarihi: 04.04.2025 22:50 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 22:50
Sürpriz ziyaret paylaşımı iddiaları alevlendirdi! Yasemin Kay Allen FBI eski çalışanı Erdal Kaya’yla barıştı mı?

Oyuncu Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl eski FBI çalışanı Erdal Kaya'ya sevgili oldu.

Sürpriz ziyaret paylaşımı iddiaları alevlendirdi! Yasemin Kay Allen FBI eski çalışanı Erdal Kaya’yla barıştı mı?

Erdal Kaya ile aşkı kısa süren Yasemin Allen o dönem ayrılık nedeniyle ilgili açıklama yapmıştı.

Sürpriz ziyaret paylaşımı iddiaları alevlendirdi! Yasemin Kay Allen FBI eski çalışanı Erdal Kaya’yla barıştı mı?

"ONU KONUŞMASAK OLUR MU?"

Sevgilisi Erdal Kaya ile aşkı kısa süren Yasemin Allen, o dönem ayrılık nedeniyle ilgili açıklama yapmıştı. Ünlü isim, ayrılık haberi için "nazar" yorumunda bulunup "Onu konuşmasak olur mu?" diyerek konuşmaktan kaçınmıştı.

Sürpriz ziyaret paylaşımı iddiaları alevlendirdi! Yasemin Kay Allen FBI eski çalışanı Erdal Kaya’yla barıştı mı?

AYRILIKTAN SONRA İLK KEZ BİR ARAYA GELDİLER

Ayrılık iddialarından sonra çift ilk kez bir arada görüldü.

Sürpriz ziyaret paylaşımı iddiaları alevlendirdi! Yasemin Kay Allen FBI eski çalışanı Erdal Kaya’yla barıştı mı?

BARIŞTILAR MI?

ABD'ye giden Allen, Kaya'yla ABD'de buluştu O anları ise Erdal Kaya'nın paylaşması 'barıştılar' iddialarını alevlendirdi.