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Sürpriz ziyaret paylaşımı iddiaları alevlendirdi! Yasemin Kay Allen FBI eski çalışanı Erdal Kaya’yla barıştı mı?
Sürpriz ziyaret paylaşımı iddiaları alevlendirdi! Yasemin Kay Allen FBI eski çalışanı Erdal Kaya’yla barıştı mı?
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl FBI eski çalışanı Erdal Kaya'yla ilişki yaşadı. Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya, geçtiğimiz aylarda ayrıldı. Ünlü çiftten Yasemin Kay Allen, ABD'ye gitti. Erdal Kaya ise; Allen'ı paylaştı ve barışma iddiaları tekrar gündeme geldi. İşte o paylaşım!
Giriş Tarihi: 04.04.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 22:50