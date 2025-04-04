Sürpriz ziyaret paylaşımı iddiaları alevlendirdi! Yasemin Kay Allen FBI eski çalışanı Erdal Kaya’yla barıştı mı?

"ONU KONUŞMASAK OLUR MU?"

Sevgilisi Erdal Kaya ile aşkı kısa süren Yasemin Allen, o dönem ayrılık nedeniyle ilgili açıklama yapmıştı. Ünlü isim, ayrılık haberi için "nazar" yorumunda bulunup "Onu konuşmasak olur mu?" diyerek konuşmaktan kaçınmıştı.