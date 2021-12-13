Survivor 2022 gönüllü takımında yer alan Berkan Karabulut’un sevgilisi Lale Onuk güzelliğiyle yürek hoplattı!

Berkan Karabulut 'u sosyal medyadan takip eden kullanıcılar sevgilisi Lale Onuk ile pozlarını görünce hayran kaldı.

Survivor 2020 'nin dikkat çeken isimlerden Berkan Karabulut geri dönüyor. Son olarak Survivor All Star 2022 'nin gönüllüler takımında yer alacağı kesinleşen Berkan Karabulut sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Birbirlerinden hiç ayrılmayan Berkan Karabulut ile sevgilisi Lale Onuk 'un aşk pozlarına beğeni yağdı.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk güzelliği ve cesur pozları ile mest etti.