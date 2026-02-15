Trend Galeri Trend Magazin Survivor Anıl Berk Baki ve İlayda Oral nişanlandı!

Survivor Anıl Berk Baki ve İlayda Oral nişanlandı!

Survivor Anıl Berk Baki, 9 yıldır birlikte olduğu İlayda Oral'dan bugün sevindiren haber geldi. Anıl Berk Baki ve İlayda Oral, bugün evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü çift, bugün nişanlandı.

Giriş Tarihi: 15.02.2026 22:42
Anıl Berk Baki, bir dönem Survivor'da yarışarak ünlenmişti. Ünlü isimden bugün sevidiren haber geldi.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTILAR

Baki, 9 yıldır birlikte olduğu İlayda Oral ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

SADE BİR TÖREN DÜZENLEDİLER

Ünlü çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

EVDE KÜÇÜK BİR TÖREN

Ünlü çift, yakın çevresi, akrabalar ve arkadaşlarını çağırarak evde küçük bir tören düzenledi.

"SADECE 9 YIL GEÇTİ…"

Yüzüklerin takılması sonrası ünlü çift eğlenceli pozlar verdi. Baki yaptığı paylaşımlarının altına, "Sadece 9 yıl geçti…
Birbirimizi biraz daha tanıyalım dedik 🤍 Hayatı birlikte oynamaya karar verdik. Evet, nişanlandık 💍Her şeyde olduğu gibi, paylaşmakta da çok hızlıyız 😌 09.01.2026" notunu ekledi.

İşte nişandan dikkat çeken kareler!

PEKİ ÜNLÜLER DÜNYASININ DİĞER ROMANTİK ÇİFTLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ

'Adeyyo' şarkısıyla giriş yaptığı müzik sektörüne hız kesmeden devam eden Ece Seçkin, 2021 yılında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturdu.

Çiftin bu özel gününe birçok yakın dostu akın etti.

Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren Seçkin son olarak yaptığı sami bir itirafla gündeme geldi.

Gazeteciler tarafından görüntülenen Ece Seçkin ve eşi ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Seçkin eşine nasıl seslendiğini açıklayarak, "Eşime çıtır diye sesleniyorum. Koca kaplanı çıtır yaptım." ifadelerini kullandı. Başarılı şarkıcı herkesi kahkahaya boğdu...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR

Ekranların yakışıklı oyuncularından olan Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında sosyete dünyasının sevilen ismi Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturdu.

Ünlü çiftin, 2016 yılında ilk çocukları Emir Aras, 2018'de ise kızları Alara dünyaya geldi.

Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift sık sık magazin gündeminde de yer alıyor.

Ancak Engin Altan Düzyatan bu sefer romantikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yakışıklı oyuncu 37 yaşına giren eşinin doğum gününü kutladı.

"YILLAR GEÇTİKÇE DAHA ÇOK SEVMEK..."

Instagram hesabından Neslişah Alkoçlar'la olan bir fotoğrafını paylaşan Düzyatan, "Yıllar geçtikçe daha çok sevmek paha biçilmez, benim bir tanem, yol arkadaşım , sevgilim, eşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın…" notuyla romantikliğini konuşturdu... Başarılı oyuncunun paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde gösterdiği oyunculukla dikkat çeken Selin Genç, müjdeli bir haberle gündeme geldi.

31 yaşındaki güzel oyuncu, iş insanı sevgilisi Onur Alp Erol ile dünyaevine girdi.

Bir süredir birlikte olan çift, Budapeşte'deki Türkiye Konsolosluğu'nda sadece yakınlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle mutluluğa 'evet' dedi.

Genç ve Erol'un mutlulukları gözlerinden okunurken, çiftin doğal halleri takipçilerin beğenisini kazandı.

Selin Genç'in sade ama bir o kadar zarif gelinliği ise sevenlerinden tam not aldı.

PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ

2014 yılında Pınar Kaşgören'den boşanan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, 2018'de bir dönemin gözde mankenlerinden olan Fulya Sever ile nikah masasına oturmuştu.