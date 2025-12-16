Trend
Survivor Berkan Karabulut ve yakın dostu Mahmut Orhan kışa aldırmadı! Aralık ayında Boğaz’ın soğuk sularında yüzdüler!
Berkan Karabulut ve ünlü DJ Mahmut Orhan aralığın ortasında Boğaz'da yüzdü. Sahildeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize giren ikili, kısa süre sonra sudan çıktı.
Giriş Tarihi: 16.12.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 09:49