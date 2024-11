Survivor Cemal Can Canseven imaj değiştirdi! “Sakın bıyıklarıma laf etmek yok”

Cemal Can Canseven sosyal medyada gündem oldu. Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven'in son paylaşımı dikkat çekti. Cemal Can Canseven imaj değişikliğine gitti. Son halini Instagram hesabından paylaşan Cemal Can Canseven, 'Laf etmek yok' dedi.