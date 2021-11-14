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Survivor İsmail Balaban ile İlayda Şeker aşkında flaş gelişme! Evleniyorlar mı?

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın, yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşaması, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cesur pozlarıyla çok konuşulan İlayda Şeker, İsmail Balaban ile aşkını ilan ettikten sonra, iddialı paylaşımlarını silmişti. Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre İlayda Şeker'in iddialı pozlarını silmesinin nedeni olarak İsmail Balaban gösteriliyor. Aşları tüm hızıyla devam eden Şeker ve Balaban'ın yer aldığı fotoğraftaki bir detay dikkat çekti.