Trend Galeri Trend Magazin Survivor Murat Ceylan oyuncu sevgilisiyle aşka geldi! Sude Zülal Güler ile ilk paylaşımına bakın...

Survivor'ın sevilen sunucusu Murat Ceylan, hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasının gündeminde kalmayı sürdürüyor. Yeni bir ilişkiye başlayan Ceylan, sevgilisiyle çekildiği kareyi takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 10.10.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 10:03
Survivor macerasına yarışmacı olarak adım atan Murat Ceylan, kısa sürede ekranların sevilen sunucularından biri haline gelmişti. Dominik'ten yaptığı paylaşımlar ve sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Ceylan, bu kez yarışma değil özel hayatıyla gündemde. Ünlü sunucu, önceki akşam Etiler'de objektiflere yakalanmıştı.

Yanında ise güzel oyuncu Sude Zülal Güler vardı. İkilinin el ele yürüdüğü anlar, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Sude Zülal Güler yeni aşka yelken açan Murat Ceylan'dan sevgilisiyle paylaşım geldi.

Çiçeği burnunda aşıkların bu karesine beğeni ve yorum yağdı.

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, ikilinin ilişkisi bir süredir devam ediyordu.

Daha önce adı Gizem Güneş ile anılan Murat Ceylan, bu kez Sude Zülal Güler ile ilişki yaşıyor. Öte yandan Sude Zülal Güler sevgilisi olarak daha önce Berk Atan ile anılmıştı.

SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?

Genç oyuncu Sude Zülal Güler, 25 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sude Zülal Güler nereli sorusunun yanıtı ise Makedonya kökenli bir aileye dayanıyor. Henüz 24 yaşında olan Sude Zülal Güler, 1.65 boyunda ve 52 kilo ağırlığında.

Oyunculuk kariyerine 2013 yılında "Çınar" dizisiyle başlayan Sude Zülal Güler, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Ardından "Şeref Sözü", "Kazara Aşk", "Baba Yadigarı", "Öğrenci Evi" ve "Keşif" gibi yapımlarda rol aldı.

Son dönemlerde ise "Tozluyaka", "Gönül Dağı", "Zembilli" ve "Bir Sevdadır" dizilerindeki performanslarıyla adından söz ettirdi.

Özellikle Bir Sevdadır dizisinde canlandırdığı Yeşil karakteri, onu genç kuşağın en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi.

Sude Zülal Güler, son olarak Zembilli dizisine rol aldı.