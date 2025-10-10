Trend
Survivor Murat Ceylan oyuncu sevgilisiyle aşka geldi! Sude Zülal Güler ile ilk paylaşımına bakın...
Survivor'ın sevilen sunucusu Murat Ceylan, hem özel hayatıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasının gündeminde kalmayı sürdürüyor. Yeni bir ilişkiye başlayan Ceylan, sevgilisiyle çekildiği kareyi takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 10.10.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 10:03